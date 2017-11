Burkina Faso # Cap Vert : Les Étalons veulent gagner pour faire plaisir

118 PARTAGES Partager Twitter

Les Étalons du Burkina se sont entraînés le vendredi 11 novembre 2017 en séance ouverte au public au Stade du 4-Août de Ouagadougou. Pour cette séance, le sélectionneur Paulo Duarte a surtout travaillé le mental de ses joueurs tout en utilisant le ballon. L’objectif est d’oublier rapidement la qualification du Sénégal la veille contre l’Afrique du Sud.

Les 25 Étalons convoqués pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 sont tous là. Aucun blessé. Au lendemain de la qualification du Sénégal après le match à rejouer gagné cette fois 2 à 0, Paulo Duarte essaie de travailler le mental de ses joueurs. C’est pourquoi, en guise d’échauffement, il a organisé une séance de jeux aux mains.

Gagner en confiance

Les joueurs devaient se faire la passe sans se laisser attraper. Et, cela s’est déroulé dans une atmosphère bonne enfant. Pendant ce temps, une poignée de supporters et de la troupe d’animation de l’Union nationale des supporters des Étalons (UNSE) mettait l’ambiance. Si cette séance été en principe fermée au public, le sélectionneur Paulo Duarte veut briser le thermomètre et permettre aux joueurs de communier avec ses supporters.

Après cette partie où les joueurs ont bien rigolé, Paulo Duarte a organisé un jeu sur un terrain réduit. L’équipe est divisée en trois. Pendant que deux s’affrontent, la troisième est chargée d’éviter que le ballon ne sorte de l’espace défini par le sélectionneur. Puisque, les équipes se relaient tour à tour sur le terrain.

Les encouragements de Charles Kaboré

Charles Kaboré joue le rôle de joueur neutre et met son expérience au service des deux équipes. En bon capitaine, il encourage ses coéquipiers. « Encouragez-vous », « vas-y Zaki (Zakaria Sanogo) », « C’est bon, Malo », « fait attention Steeve », lance de temps en temps le capitaine des Étalons.

Narcisse Yaméogo, sur le terrain donne également des consignes et distribue des notes sous le regard de Paulo Duarte et Narcisse Yaméogo. Après une heure et trente minutes de jeu, la séance d’entraînement prend fin toujours dans la bonne humeur. La preuve peut-être que les Étalons ont oublié la défaite contre l’Afrique du Sud (0-3) et la qualification du Sénégal la veille.



Désormais, ils sont concentrés sur le match de ce mardi 14 novembre 2017 contre le Cap Vert à partir de 19h30 minute au Stade du 4-Août de Ouagadougou. L’objectif, ont-ils clamé à l’unisson, gagner pour faire plaisir au public.



Boukari OUEDRAOGO

Burkina24