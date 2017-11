Extradition de Blaise Compaoré : Un groupe de pression est né

139 PARTAGES Partager Twitter

Au Burkina, une dizaine d’anciens députés a créé le Groupe de pression pour l’extradition et le jugement de Blaise Compaoré et autres (GPEJ-BCA).

Une dizaine d’anciens parlementaires, dont le Dr Emile Pargui Paré, membre du bureau politique du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), parti au pouvoir, a annoncé ce 16 novembre 2017 la création d’une nouvelle association, rapporte Sidwaya.

Comme son nom l’indique, le Groupe de pression pour l’extradition et le jugement de Blaise Compaoré et autres (GPEJ-BCA) se fixe pour objectif de faire ramener l’ancien président burkinabè de son exil en Côte d’Ivoire pour qu’il réponde devant la justice.

L’association, à entendre son président provisoire, Janvier Mado Samboué, se veut un écho aux mouvements et personnes qui demandent le retour de l’ancien Chef d’Etat. «Ces structures réclament, sans dire comment, le retour triomphal de Blaise Compaoré et de tous ceux qui se sont librement expatriés pour se soustraire de la justice et du devoir de redevabilité à notre peuple», a-t-il dit, selon ses propos rapportés par Sidwaya.

Le groupe envisage également demander des comptes à plusieurs personnalités étrangères, notamment le président français Emmanuel Macron dont l’arrivée est annoncée au Burkina pour fin novembre 2017. Mais pas seulement, à entendre les termes de Emile Paré : «La France a organisé la fuite de Blaise Compaoré et des membres de son clan. Nous allons aussi interpeller les présidents français et ivoirien ainsi que le président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. Des démarches seront aussi entreprises au niveau national en direction de la justice, de l’Assemblée nationale et de la présidence du Faso ».

Mais demanderont-ils également le retour de Yacouba Isaac Zida, l’ancien Premier ministre aujourd’hui au Canada, que la Justice burkinabè veut entendre ? A en croire ses propos cités par Sidwaya, Emile Paré a répondu par cette ironie : «Blaise Compaoré est juste à côté. Même à dos d’âne nous pouvons aller le chercher».

A noter que l’association, selon ses fondateurs, procèdera dans les jours à venir à l’adoption de ses textes de fonctionnement.

Burkina24