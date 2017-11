Aristide Bancé : « Je ne suis pas votre esclave, je rentre chez moi »

333 PARTAGES Partager Twitter

Aristide Bancé a quitté l’Egypte. C’est que l’international burkinabè écrit sur son profil Facebook ce 18 novembre 2017. Estimant que son club Al Masry ne respectait pas les termes de son contrat, il a préféré plier bagage une deuxième et voici ses explications.

Ces derniers temps vous avez eu écho du litige qui m’oppose à mon club de al Masry suite à son non-respect de notre contrat. Pour exprimer mon mécontentement j’ai dû abandonner le championnat en cours. Cependant, après un accord trouvé où les dirigeants se sont engagés à respecter leur signature, je suis revenu en club, pensant que nous serions allés sur de meilleures bases, et ayant cru surtout à la sincérité de mes hôtes. Mais que non, encore les mêmes incertitudes. Les mêmes irrespects.

Et on voudrait taxer son joueur d’indiscipliné en lui inffligeant en plus des amendes aberrantes ? Hallucinant ! Inacceptable. Alors qu’on ne donne pas soi-même l’exemple de la discipline en honorant son contrat et sa parole donnée. Référez-vous au mail de mon avocat.

J’avais plié bagage une première fois. Je m’en vais à nouveau. JE NE SUIS PAS UN ESCLAVE, je ne suis pas votre esclave, je ne le serai jamais !!!!!!!!!

Ce soir même je quitte le Caire. Je rentre chez moi !