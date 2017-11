PNDES : Le Groupe société générale apporte son soutien

1 PARTAGES Partager Twitter

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a reçu en audience, ce lundi 20 novembre 2017 à Ouagadougou, le directeur général Afrique de l’Ouest du Groupe société de générale, El Yacoubi Ahmed.

A sa sortie d’audience, El Yacoubi Ahmed, le directeur général Afrique de l’ouest du Groupe société de générale, a fait comprendre que cet entretien s’inscrit dans le cadre des relations bilatérales entre le groupe Société générale et le gouvernement burkinabè.

« C’était une occasion pour nous de renouveler notre engagement et de poursuivre notre développement au Burkina Faso à travers divers axes. Accompagner le Plan national de développement au Burkina Faso et de remercier le gouvernement de nous avoir donné le mandat pour les accompagner dans l’émission des obligataires qui va sortir bientôt », a-t-il précisé.

Concernant le soutien du Groupe Société de générale au Plan national de développement économique et social (PNDES), El Yacoubi Ahmed a expliqué que « nous répondons à certains appels d’offres, nous finançons un certain nombre de projets du PNDES et nous collectons des ressources pour financer l’économie nationale ».

Par rapport au montant qui sera alloué au PNDES, le directeur général Afrique de l’Ouest du Groupe Société générale a signalé que « ce qui est certain, comme banque importante au Burkina Faso, nous allons accompagner ce programme de manière très active ».

Jules César KABORE

Burkina 24