La fenêtre du coach ǀ Changer de vie

10 PARTAGES Partager Twitter

Nous sommes nombreux à désirer une vie qui répond le mieux possible à nos aspirations les plus profondes. Toute l’humanité, dans une certaine mesure, est plongée dans ce désir. Malheureusement, très peu de personnes arrivent à atteindre l’objectif du changement. Car changer de vie n’est pas donné à tous. Pourquoi le changement semble-t-il si difficile et inaccessible? Pour comprendre les raisons de cette situation, il faut d’abord s’approprier la notion même du changement.

Plus qu’un simple changement de situation!

Pour beaucoup de personnes, changer de vie, c’est accéder à un emploi, se marier, faire des enfants, accumuler des richesses matérielles… Mais le changement va bien au-delà d’une simple évolution dans les conditions de vie. Ce n’est pas non plus une simple modification du comportement ou une variation de la personnalité.

Cette conception superficielle du changement est source de désillusions chez une majorité d’individus. C’est pourquoi les luttes, les frustrations et les déceptions se multiplient sur le chemin de la quête d’un mieux-être.



Comment se fait-il que je ne suis pas heureux après avoir décroché un travail bien rémunéré? Pourquoi mes doutes, mes angoisses et mes peurs subsistent malgré une situation financière stable?…Pourquoi ai-je l’impression de mener une vie monotone et sans saveur?, se demande-t-on souvent.

Une telle situation traduit parfaitement la réalité qui est que le changement est un processus bien long. Ce que nous sommes aujourd’hui n’a pas été bâti en une nuit. C’est le produit d’une construction sociale qui a pris forme au fil des années, par le moyen de l’éducation et la socialisation. C’est pourquoi le changement doit être perçu comme un processus de déconstruction. Et comme tel, il n’est rien d’autre qu’un projet de vie qui nécessite disponibilité, patience et persévérance.

Pour connaître le vrai changement, il faut aussi intégrer cette vérité: « le changement ne vient pas de l’extérieur. »

Le changement commence à l’intérieur

Dans notre quête du changement, nous avons toujours tendance à tourner le regard vers l’extérieur. Nous cherchons l’âme sœur, l’emploi, la situation ou le voyage qui nous fera changer de vie.

Pourtant, tout vrai changement prend racine dans notre être, au plus profond de nous-mêmes. Ce qui est extérieur ne devient que le reflet de notre être intérieur, de notre maturité, de notre croissance.



L’histoire du riche homme, relatée dans les Écrits, nous montre l’exemple d’un individu qui se bat jour après jour pour changer de vie. Il se bat pour respecter les lois, les commandements et les règles de la religion. Il s’aligne parfaitement sur les lois de son pays. En apparence, c’est un bon citoyen et une personne très pieuse. Mais au fond de lui-même, il sait très bien qu’il ne fait que se conformer à des lois qui n’ont aucune incidence sur son désir profond d’expérimenter la vraie vie.

Ainsi en est-il pour de milliards d’individus sur terre. Nous voulons changer de vie, mais tout ce qui nous préoccupe, c’est de suivre aveuglément un ensemble de règles, de pratiques et de lois qui nous sont dictées par la société.

Pourtant, aucun changement n’est possible sans une connaissance véritable de soi.

C’est pourquoi, tout processus de changement commence par un questionnement. Qui suis-je réellement? Quels sont les principaux déterminants qui guident mon comportement tous les jours de ma vie? Qu’elles sont les causes fondamentales de mes peurs, mes angoisses et mes luttes quotidiennes? Quelle est l’influence réelle de la société sur ce que je suis? Pourquoi suis-je un être si instable, heureux le matin et triste le soir?

Trouver les réponses à ces questions est une étape cruciale pour le développement de chaque individu.

Celui qui veut changer de vie, doit avant tout apprendre à se connaître. Sans une connaissance véritable de soi, il n’existe aucune possibilité de changement. Telle est la loi!

Dans ce processus, il faut aussi savoir déceler les obstacles au changement. C’est le sujet qui sera traité dans la prochaine publication.

Romuald Kaboré

Psychologue/Consultant

Chroniqueur pour Burkina24

plenitude.afrique@gmail.com