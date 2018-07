Invitation au 2ème Congrès ordinaire de l’UPC les 20, 21 et 22 juillet 2018 à Ouagadougou

0 PARTAGES Partager Twitter

L’Union pour le Progrès et le Changement (UPC) informe les citoyens burkinabè en général, et ses militants et sympathisants en particulier, qu’elle tient les 20, 21 et 22 juillet 2018 au Palais des sports de Ouaga 2000, son deuxième Congrès ordinaire.

Ce Congrès, qui va réunir 5000 délégués venus des 45 provinces du Burkina Faso et de la diaspora, sera placé sous le thème : « UPC : stratégies pour une victoire éclatante en 2020 synonyme de paix, d’unité nationale, de sécurité et de prospérité »

Pour un succès éclatant de ce 2ème Congrès ordinaire, l’UPC invite ses militantes, militants et sympathisants à participer massivement à la cérémonie d’ouverture le samedi 21 juillet à 08 heures, et à la cérémonie de clôture le dimanche 22 juillet à 13 heures au Palais des sports de Ouaga 2000.

Militantes et militants de base, des unions des femmes, des jeunes, des anciens, des marchés et yaars, des secteurs structurés et de la diaspora, mobilisons-nous pour ce rendez-vous historique de notre grand parti.

Pour toute information complémentaire, contacter la commission informations et communication au 70 45 35 52, au 78 78 51 87, au 74 13 73 13 ou au 63 98 99 26.

UPC : Ensemble pour le vrai changement !