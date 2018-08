Championnats d’Afrique d’athlétisme 2018 : Le Burkina finit à la 10e place

36 PARTAGES Partager Twitter

Le Burkina Faso a terminé à la 10e place des championnats d’Afrique d’athlétisme 2018 qui ont eu lieu à Asaba au Nigeria.

Le Burkina Faso repart de la compétition avec une médaille en or remportée par Fabrice Zango au triple saut avec un saut de 17m11. Marthe Koala permet au Burkina de remporter deux médailles d’argent lors de ces championnats d’Afrique pour un total de trois médailles.

Le Kenya domine le classement avec 11 médailles en or, six en argent et deux en bronze devant l’Afrique du Sud (9 or, 13 argent, 8 bronze) et le Nigeria (9 or, 5 en argent, et 8 en bronze.

23 pays figurent dans le classement des pays ayant obtenu des médailles lors de ces championnats d’Afrique.