25e Super Coupe AJSB : Le trophée pour Salitas FC

Salitas FC a remporté la 25e édition de la Super Coupe AJSB en battant le dimanche 5 août l’ASFB au stade Dr Issoufou Joseph Conombo lors de la séance des tirs au but (0-0;4-1). L’équipe fondée par l’ancien ministre Yacouba Ouédraogo confirme sa suprématie sur l’ASFB qu’elle avait battue en finale de la Coupe du Faso.

Salitas FC a bien entamé le match en mettant très rapidement le pied sur le ballon et affichant une meilleure maîtrise technique. Le match se joue pratiquement dans le camp de l’ASFB qui multiplie les pertes de balles avec de nombreuses passes à l’adversaire.

Physiquement, les fonctionnaires ne répondent pas. Salitas FC est mieux en jambes et multiplie les occasions. La plus spectaculaire se joue à la 24e minute quand Aboubacar Sawadogo déborde sur le côté gauche et centre pour Illias Sawadogo qui réalise une madjer qui rebondit sur la barre transversale. Le ballon est ensuite dégagé par la défense.

Cependant, en deuxième période le réglage de l’entraineur de l’ASFB paye puisque l’équipe de Bobo-Dioulasso joue mieux et provoque un penalty à la 77e minute. Cheich Djibril Ouattara, le meilleur buteur de la saison écoulée voit son tir stoppé par l’expérimenté Daouda Diakié. A égalité (0-0) au temps réglementaire, c’est aux tirs au but que Salitas FC s’impose (4-1). L’équipe de l’ASFB ayant raté deux de ses tirs.

La Super Coupe AJSB oppose chaque année, le vainqueur du championnat au vainqueur de la Coupe du Faso. Le vainqueur de la Super Coupe AJSB remporte la somme de deux millions de francs CFA.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24