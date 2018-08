Hadj 2018 : 435 pèlerins décollent à Bobo-Dioulasso

79 PARTAGES Partager Twitter

L’Airbus A330-300 de la compagnie saoudienne Flynas a pris son envol ce mercredi 08 août 2018 aux environs de 21h 30 mns à l’aéroport international de Bobo-Dioulasso pour la ville sainte de Médine avec à bord 435 pèlerins pour le Hadj 2018.

« Toutes les dispositions ont été prises pour assurer de meilleures conditions d’accomplissement du Hadj à nos pèlerins », rassure le président de la coordination régionale pour l’organisation des pèlerins, Issiaka Sangaré. Car, « l’organisation du Hadj dans notre pays s’améliore au fil des années ».

A cette édition 2018, amis et parents ont réitéré leur soutien aux pèlerins.

Comme à l’accoutumée, le gouvernement et les autorités régionales ne sont pas restés en marge. Venue « transmettre les bénédictions » du président du Faso et de son peuple, la ministre du développement de l’économie numérique et des postes, Hadja Fatimata Ouattara/Sanon, accompagnée de son homologue de la communication et porte-parole du gouvernement Remis Fulgance Dandjinou, elle a exhorté les pèlerins à porter le Burkina Faso dans leurs prières pour qu’Allah y répande la paix et la sécurité.

En rappel, le Hadj est le 5ème pilier de l’islam. Il est obligatoire à tout musulman qui dispose des moyens de l’accomplir. Il se déroule annuellement dans « les lieux saints» de l’islam comme la ville de Médine et de la Mecque qui abrite la Kaaba.

Aminata SANOU

Correspondante pour Burkina 24 à Bobo-Dioulasso