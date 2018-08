FBF : Lancement du Fasofoot saison 2018-2019, le 31 août à Koudougou

23 PARTAGES Partager Twitter

La Fédération burkinabè de football (FBF) a tenu son assemblée générale ordinaire le samedi 18 août 2018 à Ouagadougou. A l’issue de cette rencontre entre les acteurs du football, ils ont fixé les nouvelles lignes directrices pour la saison et la reprise du Fasofoot au 31 août 2018 à travers un lancement qui aura lieu à Koudougou.

« Le championnat va démarrer le 31 août (…). Les clubs, je pense qu’ils seront prêts le jour J ». C’est la confirmation faite par le président de la Fédération burkinabè de football (FBF) Sita Sangaré, à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire qui rassemblée tous les clubs, ligues et districts le samedi 18 août à Ouagadougou.

Selon Sita Sangaré, une rencontre d’explication a eu lieu avec les différents clubs qui sont déjà au courant des dispositions prises. La FBF a décidé du lancement de la saison à Koudougou. En principe, le match d’ouverture oppose l’Association sportive des commerçants de Koudougou (ASEC-K) promue en D1 et l’Association Sportive des fonctionnaires de Bobo-Dioulasso (ASFB), équipe championne en titre.

En plus de cela, la FBF s’est voulu plus rigoureuse en obligeant désormais les clubs à payer les frais d’engagement plutôt que cela soit déduit de leurs subventions comme ils avaient l’habitude de l’exiger. « Il a été décidé que le club qui ne paie pas son droit d’engagement ne sera pas habilité à prendre part à la compétition », a affirmé Sita Sangaré estimant que cela n’était pas « responsable » car cette pratique va permettre « de correspondre à ce qui devait se faire ».

Sita Sangaré a annoncé une hausse du budget pour prendre en compte la dotation des arbitres non FIFA en maillots. Ces derniers étaient obligés de s’habiller à leurs propres frais. A cela s’ajoute la prise en compte de la qualification des Étalons U20 à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de leur catégorie.

Cette assemblée générale a permis de valider le procès verbal de l’Assemblée générale extraordinaire d’Avril dernier, de présenter le rapport administratif et financier et l’affiliation de neuf clubs. Sita Sangaré a profité de cette occasion pour annoncer une « réconciliation » entre lui et Bertrand Traoré, son ancien secrétaire général et adversaire pendant les élections pour le poste de président de la FBF en 2015.

