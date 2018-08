Côte d’Ivoire : Bédié convoque 18 cadres et leur demande de clarifier leurs positions

24 PARTAGES Partager Twitter

Henri Konan Bedié, le président du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire, PDCI, a convoqué ce lundi 27 août 2018 à sa résidence de Cocody, Abidjan, 18 cadres de son parti. Ces derniers devraient s’expliquer sur la présence de leurs noms respectifs sur deux listes de candidatures aux échéances municipales et régionales d’octobre prochain, à savoir celle de leur parti et celle du Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix, dit Rhdp unifié. Jusqu’à 18 h Gmt, sur les 18 personnalités appelées à la barre par le Sphynx de Daoukro, 13 d’entre eux avaient déjà répondu présent.



Le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire, PDCI, d’Henri Konan Bédié ne fait plus dans la dentelle quand il s’agit de se démarquer littéralement du Rassemblement des Républicains, RDR, d’Alassane Ouattara, son allié d’antan et farouche défenseur de la création du parti unifié, Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix.

Le président du PDCI a invité cet après-midi à la table des explications 18 cadres de son parti mandatés à la fois par lui et par le RHDP Unifié d’Alassane Ouattara alors que le divorce est consommé au point où d’autres alliances se profilent à l’horizon.

Après avoir été reçus individuellement par le patron du PDCI, ces officiels du parti créé par Félix Houphouët-Boigny, le premier Président de la Côte d’Ivoire ont exprimé à la presse leur grande surprise quant à la figuration de leurs noms sur les listes du RHDP Unifié. « Nous avons été surpris de retrouver nos noms sur les listes RHDP. Nous sommes et demeurons PDCI », ont-ils réclamé chacun au sortir de leur tête-à-tête avec Henri Konan Bédié.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire