Musique : Sidib sort “Gnassoum”

13 PARTAGES Partager Twitter

Auteur, compositeur, interprète, percussionniste, professeur d’art plastique, humouriste et éducateur culturel voila les cordes de l’artiste Sidibé Ibrahim alias SIDIB ou encore Pizaroro. Il est originaire de Barani dans la province es Balé au Burkina Faso. SIDIB vient de mettre sur le marché du disque, son tout nouvel album de 5 titres, intitulé “Gnassoum”. La dédicace de l’album a eu lieu le dimanche, 19 août 2012, à Ouagadougou.

Le nouvel album a été présenté aux hommes des médias, le samedi 3 novembre 2018 à Ouagadougou, au cours d’un concert-dédicace. Composé de cinq titres chantés en français et anglais , l’album parle de la réconciliation, de Dieu, de la jalousie ainsi que beaucoup de faits de société très récurrents, cet album intitulé “Gnassouma” enregistré entièrement en live est inscrit dans une démarche de fusion des musiques africaines.

“Gnassouma “, selon son auteur, signifie la paix en langue dioula l’auteur revêt un style un goût arc en ciel et laisse trainer des melodies astreintes à la méditation. Sidib met son talent pour le succès des scènes des artistes comme Zedess, Yeleen, Neth Soul, Rickson, Takana Zion, Sami Rama, le Groupe Boulibaye, Ismaël Isaac, Hamed Smani, Djata, Ticken Jah.

Les mélomanes trouveront dans ce disque, des morceaux comme “Gnassouma”, “my Africa” ,“Le monde”, “ enfant” ,“ils sont partis”. A travers ces chansons , l’auteur a dit chanter pour la paix, la réconciliation, l’amour du prochain, la tolérance, Sidib rend hommage particulièrement au groupe Yeleen, Faso combat, Cisby et Eldji en leur exortant à une réconciliation pour le bonheur des mélomanes ceci, à travers une interprétation fusion de ces 3 groupes d’artistes qui ont beaucoup contribué au développement de la culture du Burkina.

En 2000, l’auteur bénéficie d’un stage à Bobo sur le perfectionnement en percussion où il se lance dans la même année à l’encadrement en danse théâtre et musique. 2001, il participe au stage de perfectionnement en éducation sociale à Bamako au mali. En 2005 Sidib s’ouvre à l’humour en participant à l’Afro Comédie initié par la structure Joviale Production. Invité par l’artiste Rickson, il pose en featuring sur les titres”adieu belle mère” et “ bayiri”sur l’album belle mère.

En 2006 l’auteur créa sa propre structure qu’il baptise IBS Production. En 2007 Sidib part en tournée au Canada ce qui lui permet de répartir partager son expérience sur les scènes et dans des initiatives de formations notamment au canada, en italie, et en france. En 2014 il s’essaie à nouveau

à l’humour d’où son pseudonyme ”Pizaroro” et participe en 2015 à la journée de l’enfant refugié. En 2016 il participe à la journée mondiale de l’esclavage à Accra (ghana). Il participe au festival FIRHO de la comédienne Augusta palenfo, à l’événement le ouistiti d’or de salif sanfo au festival de la musique live de gounghin (FESMULIG) au festival (VEMAO 2ème édition ) en live.

Dahamata TOURE

Burkina 24