Égypte : 19 terroristes tués par la police, après l’attentat de vendredi

La police égyptienne a neutralisé dix-neuf (19) terroristes présumés liés à l’attentat anti-Coptes qui a fait sept (7) morts vendredi 2 novembre 2018 à Minya, dans le centre du pays. Le Ministère égyptien de l’Intérieur qui a fait cette annonce ce dimanche 4 novembre 2018 a indiqué que ces personnes ont été tuées lors d’un échange de « tirs » avec la police.

La police égyptienne a mis hors d’état de nuire au moins sept (7) personnes impliquées dans l’attentat revendiqué par le groupe État islamique (EI) contre un bus transportant des fidèles chrétiens coptes près du monastère de Saint-Samuel en plein désert, dans la province de Minya, le vendredi 2 novembre 2018. Selon le ministère égyptien de l’Intérieur, ces 19 terroristes présumés avaient été retrouvés “dans le cadre de la poursuite des éléments terroristes impliqués dans la mise en œuvre d’opérations hostiles dans le pays, dont la dernière attaque armée qui visait des citoyens lors de leur retour du monastère de Saint-Samuel”, a-t-il précisé.

Au nombre des victimes de cette dernière attaque terroriste figurent six coptes et un chrétien évangéliste. Plusieurs télévisions égyptiennes avaient, 48 heures après l’attaque, diffusé en boucle les images fournies par le ministère, montrant des cadavres d’hommes armés jonchant le sable du désert, ainsi que des images de la tente qui abritait la cellule terroriste présumée, arborant notamment un drapeau noir, celui de l’EI.

En Egypte, les coptes qui constituent environ 10% de la population de près de 100 millions d’habitants, sont régulièrement la cible des terroristes de l’EI. Ainsi, depuis 2016, plus d’une centaine de personnes sont mortes dans une série d’attaques. Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, à propos de ces attaques subies par les Coptes, a exprimé lors d’un forum sur la jeunesse à Charm el-Cheikh, dans l’Est du pays, que “lorsqu’un Egyptien (quelle que soit sa religion) tombe dans une attaque terroriste, nous souffrons et tout le peuple égyptien souffre”, et a appelé à lutter “en pratique” contre les discriminations religieuses.

Kouamé L-Ph Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source: Jeune Afrique