ISTIC : Les élèves stagiaires font leur rentrée académique 2018-2019

L’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la communication (ISTIC) a organisé la cérémonie de rentrée académique pour ses nouveaux étudiants. Placée sous le parrainage du ministre de la communication et des relations avec le parlement, Remis Dandjinou, cette cérémonie a été l’occasion pour les premiers responsables de l’institut d’installer les membres du bureau de l’Amicale des anciens stagiaires de l’ISTIC et aussi d’organiser une conférence sur le tutorat. Cette cérémonie s’est déroulée le lundi 05 novembre 2018 au sein de l’institut.

Les 105 nouveaux stagiaires de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication ont effectué leur rentrée académique. Pour Dr Aicha Tamboura, Directrice Général de l’institut, l’organisation de cette cérémonie répond à la circulaire du ministre en charge de la fonction publique qui a instruit une rentrée commune des écoles et centres de formation professionnelle en ce jour 5 novembre.

« Depuis 1974, des promotions sont parties d’ici et constituent la principale ressource humaine partout ailleurs où elles exercent. La formation à l’ISTIC allie enseignement théorique et pratique professionnelle pour embrasser tout type de métier dans le domaine de la communication et des médias », a ajouté Dr Aicha Tamboura. Elle a terminé ses propos en appelant les nouveaux stagiaires à être assidus et disciplinés pour bien bénéficier de tout le dispositif de formation.

Pour Remis Dandjinou, ministre de la communication et des relations avec le parlement, par ailleurs parrain de la présente cérémonie, un travail a été abattu pour permettre à l’ISTIC d’être en adéquation avec les besoins de formation dans les domaines de la technique et de la technologie des médias, de la communication et du journalisme.

« Aujourd’hui, l’ISTIC travaille à une Co-diplomation de telle sorte que les inscrits sur titre puissent bénéficier d’une reconnaissance en dehors du canal habituel de l’Etat. Je demande alors à tous les stagiaires de profiter du cadre de travail qui sans cesse évolue », a dit le ministre.

Cette cérémonie de rentrée académique a été l’occasion pour la direction générale de l’Institut de procéder à l’installation des membres de l’amicale des anciens de l’ISTIC. Une conférence sur le tutorat a été également organisée.

Pour la directrice, il faut permettre aux stagiaires d’être encadrés par les aînés, d’où la création de ce projet de tutorat.

Basile SAMA (stagiaire)

