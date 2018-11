Le 5e SITA bientôt sous les projecteurs  

15 PARTAGES Partager Twitter

La 5e édition du Salon international du textile africain (SITA) est prévue du 28 au 30 novembre 2018 à Ouagadougou

Le Salon international du textile africain(SITA) réfléchit pour sa 5e édition sur « l’avenir du textile africain : défis environnementaux et perspectives de développement socio-économique », ont indiqué les organisateurs, lors d’une conférence de presse ce 6 novembre 2018. Elle est prévue du 28 au 30 novembre 2018.

Six activités sont au programme. « Il s’agit de la cérémonie d’ouverture qui connaitra la participation des autorités burkinabè et étrangères, des acteurs de la filière textile et du grand public », révèle la directrice générale du SITA Antoinette Yaldia. L’innovation majeure est en effet le patronage du président de la Guinée Équatoriale, Teodoro Obiang Nguema.

Une exposition est également prévue du 28 au 30 novembre 2018 au niveau du pavillon arc-en-ciel du parc d’exposition du SIAO ainsi qu’une conférence internationale sur le thème de l’édition, le jeudi 29 novembre 2018. « La nuit du coton » marquera l’apothéose, le 30 novembre 2018.

Plusieurs professionnels du textile, du vêtement et de l’ameublement (industriels, artisans et stylistes) se rencontreront dans la capitale burkinabè pour la promotion du textile burkinabè et africain.

Antoinette Yaldia est convaincue que le port du tissu traditionnel africain est une nécessité pour le continent, car gage de patriotisme et de développement économique.

Outre ces objectifs, Mme Yaldia a ajouté que le SITA a pour rôle, « la protection et le repositionnement du textile africain sur le marché mondial et l’accroissement de la rentabilité des industries du textile ». 30 pays d’Afrique sont attendus.

Dahmata ILBOUDO (Stagiaire)

Burkina 24