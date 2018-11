Issoufou Dayo, blessé : « Je vais rentrer dans le groupe »

2 PARTAGES Partager Twitter

Arrivé blessé dans le groupe de Paulo Duarte pour prendre part au stage de préparation du match contre l’Angola prévu le dimanche 18 novembre 2018 à Luanda, Issoufou Dayo a été mis au repos. Mais le défenseur burkinabè promet de récupérer rapidement.

Issoufou Dayo se veut rassurant. Il sera rapidement dans le groupe dans Étalons pour la préparation des qualifications à la CAN 2019. Le défenseur central qui souffre d’une entorse devrait être dans le groupe ce mardi pour préparer le match contre l’Angola.

« Je suis là pour défendre les couleurs du pays. Les docteurs ont pris toutes les précautions. Ils m’ont donné un repos. Demain (mardi 13 novembre 2018) je vais m’entraîner avec le groupe mais ce sera un travail spécifique. Dans deux jours, je pense que ça va passer, je vais rentrer dans le groupe », assure Issoufou Dayo.

Le sociétaire de la Renaissance Club de Berkane reconnaît que la rencontre est capitale et la défaite est interdite. « C’est un match de survie pour nous. Pour continuer à vivre, il faut prendre des points de vie (en références aux jeux vidéo) en Angola. Il s’agit pour nous de ramener les trois points au Burkina. On est conscient. On est tous prêt pour affronter cette dure réalité en Angola. Je pense dimanche, on le fera », affiche donc Dayo.

Jonathan Pitroipa, Steeve Yago, Alain Traoré et Zakaria Sanogo sont les derniers arrivés pour prendre part à ce stage.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24