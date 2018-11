Innovation : CBEN présente E-MOUSSO à la fête de l’Internet

7 PARTAGES Partager Twitter

Le Centre burkinabè pour l’économie numérique (CBEN) participe à la 14e édition de la Semaine nationale de l’Internet (SNI).

Le CBEN est un centre de promotion de l’économie numérique à travers la recherche, la sensibilisation et la réalisation des projets structurants. Dans le but de faire de l’usage des technologies numériques un catalyseur du développement économique du Burkina Faso et dans le cadre de sa synergie d’action 2017-2018, le Centre travaille sur des projets, dont 3 sont déjà en cours. Ces initiatives sont présentées à la SNI 2018 au SIAO.

FASOBIZ est une acquisition de nouvelles pratiques et de compétences numériques pour les entreprises, les gestionnaires et leurs employés dans l’utilisation des applications de gestion peu valorisées.

E-MOUSSO consiste à dispenser des formations par mobile aux femmes en milieu rural et à soutenir leurs actions agro-pastorales. Ce projet vise également à améliorer les compétences de ces femmes dans leurs secteurs d’activités que sont l’agro-business, l’élevage de chèvre et de mouton.

Enfin il y a le FASO FOUNDING sous la plateforme de Crowdfunding de soutien aux start-up burkinabè. Ce projet sera une mise en ligne d’un site web de crowdfunding pour permettre aux entreprises numériques de faire des appels à contribution du public pour leur financement.

Le Centre burkinabè pour l’économie numérique résume son slogan, « la révolution numérique nous vaincrons », à travers des formations à distance et gratuites.

Le CBEN œuvre également dans la recherche, l’innovation sur le numérique, ainsi qu’à la promotion des entreprises numériques et au renforcement des capacités des entreprises et organisation.

Dahmata ILBOUDO (stagiaire)

Burkina 24