Campagnes africaines : Bon départ pour l’ASFB et Salitas FC

35 PARTAGES Partager Twitter

L’Association sportive des fonctionnaires des Bobo-Dioulasso (ASFB) et Salimata et Tasséré (Salitas) FC ont débuté les phases préliminaires des coupes africaines par des victoires ce mardi 27 novembre 2018 respectivement à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou.

A Bobo Dioulasso, l’ASFB qui recevait le Coton Sport de Garoua, s’est imposée (3-1) grâce à des réalisations de Sami Hien et Armand Sanou pour le compte de la Ligue africaine des champions au Stade Sangoulé Lamizana de Bobo-Dioulasso. L’équipe burkinabè a été menée avant d’égaliser (1-1) quelques instants avant la pause. Les deux autres buts ont été marqués en deuxième période. Cette victoire permet au champion sortant du Fasofoot de voyager plus ou moins serein au Cameroun pour le match retour prévu pour le mardi 4 décembre prochain.

A Ouagadougou au Stade du 4 -Août, Salitas FC, vainqueur de la Coupe du Faso a pris le dessus sur le club guinéen de Wakrya FC au tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. L’équipe de Salitas méconnaissable en première période a surtout pris les choses en mains après la mi-temps grâce à Aboubacar Sidiki Traoré et Hermann Nikièma. Salitas se déplace également le 4 décembre prochain en Guinée pour la rencontre retour.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24