11-Décembre 2018 : 820 Burkinabè décorés

85 PARTAGES Partager Twitter

820 citoyens burkinabè ont été décorés ce 7 décembre 2018 au palais présidentiel à Ouagadougou, à l’occasion de la célébration du 11-Décembre 2018, dont les festivités auront lieu cette année à Manga dans le Centre-Sud.

399 Burkinabè ont été décorés dans l’Ordre de l’Etalon, dont 7 Grands-Officiers, 35 Commandeurs, 95 Officiers et 262 Chevaliers. L’Ordre de l’Etalon, le plus élevé au Burkina, vise à « récompenser le mérite personnel et les services éminents, civils ou militaires rendus à la Nation« , indique un communiqué de la Présidence du Faso.

Par ailleurs, 421 autres récipiendaires, dont un Grand-officier, 4 Commandeurs, 50 Officiers et 366 Chevaliers, ont été élevés dans l’Ordre du mérite burkinabè. Il est réservé à « toute personne qui se serait distinguée par son dévouement, sa valeur professionnelle, la durée et la qualité de ses services« .

Burkina24

Photo : Présidence du Faso