4e Journées Nationales des Femmes Catholiques du Burkina : Koudougou à l’honneur

29 PARTAGES Partager Twitter

Le diocèse de Koudougou a vibré au rythme de la célébration des 4ème journées nationales des femmes catholiques du Burkina Faso, qui se sont tenues du 7 au 9 décembre 2018 dans la cité du cavalier rouge. Prière, conférence, activités culturelles et sportives étaient au menu de ces journées.

Après les première, deuxième et troisième éditions des journées nationales de la femme catholique tenues respectivement à Ouagadougou en 2003 et 2008, Bobo-Dioulasso en 2013, les femmes se sont retrouvées à Koudougou, province du Boulkiémdé, région du Centre-Ouest pour célébrer la quatrième édition. Le thème a porté sur « femme catholique, vis ta foi dans la paix, l’amour et l’humilité ».

Selon la présidente de l’organisation nationale des femmes catholiques du Burkina Faso (ONFC/BF) Marie Claire Nikiéma, durant trois jours, les femmes ont réfléchi ensemble sur le thème enrichissant spirituellement, notamment sur leurs rôle et place au sein de l’Eglise famille et dans la société.

Dans l’après-midi du samedi 8 décembre 2018, les femmes ont livré un match de football. Les femmes des paroisses Cathédrale et Notre Dame de la Miséricorde se sont mesurées à celles des paroisses de Burkina et de Moukassa. Elles se sont séparées sur le score de un but partout.

Dans la soirée, elles ont organisé une nuit culturelle dénommée « nuit catholique », sous le regard bienveillant des évêques de Koudougou Joachim Ouédraogo et de Gaoua Modeste Kambou, ainsi que de nombreux prêtres, religieuses, catéchistes et fidèles laïcs. Quinze groupes musicaux ont pris part à cette soirée culturelle.

La messe de clôture est intervenue le dimanche 9 décembre 2018 et présidée par monseigneur Joachim Ouédraogo. Les marraines Victorine et Rakiéta Rachelle Yaméogo ont exprimé leur pleine satisfaction pour leur participation et la réussite de ces journées nationales des femmes catholiques. Elles se sont données rendez-vous en 2022 dans l’archidiocèse de Koupèla pour la 5e édition.

Michel YAMEOGO

Pour Burkina24