Personnes handicapées au Burkina : Un projet pour « Combler l’Ecart »

Le projet Bridging the Gap II/Combler l’Ecart II s’est engagé à renforcer les capacités des organisations de personnes handicapées (OPH) au Burkina Faso.

Du 10 au 15 décembre 2018, le projet Bridging the Gap II/Combler l’Ecart II, financé par l’Union européenne, coordonné par FIIAPP – Coopération Espagnole et mis en œuvre au Burkina Faso par l’Agence italienne pour la Coopération au Développement (AICS), organise une activité de formation de cinq jours à Ouagadougou (Burkina Faso), à l’Hôtel des Conférences Ouind Yidé, afin de renforcer les capacités de trente (30) membres des Fédérations et associations nationales de personnes handicapées.

L’activité sous les auspices de l’institution partenaire locale, le Conseil National Multisectoriel pour les Droits des personnes Handicapées (COMUD-H), se déroulera sur cinq jours du 10 au 15 décembre 2018. La cérémonie d’ouverture de la formation, présidée par M. Boukary Savadogo Secrétaire Permanent du COMUD-H, connaitra la présence de M. Domenico Bruzzone, Directeur de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS), du Référent du projet à la Délégation de l’Union Européenne (DUE) et de M. Souleymane Ouédraogo en tant que représentant des Organisations de Personnes Handicapées (OPH).

La formation a pour objectif de renforcer les capacités des fédérations et des organisations nationales en matière de formulation et de gestion de projets. Les OPH sont à la pointe du mouvement pour l’inclusion des personnes handicapées dans le processus de développement et jouent un rôle majeur dans l’information, le lobbying et la représentation de leurs membres. La formulation et la gestion de projets sont essentielles à la réalisation de ses objectifs.

Le Burkina Faso a été l’un des premiers pays au monde à ratifier la Convention Internationale de 2006 sur les droits des personnes handicapées et à adopter une loi (012/2010) qui prévoit des avantages spécifiques pour garantir l’accès des personnes handicapées aux services fournis par les prestataires publics et privés. Cette année, le gouvernement burkinabé a organisé 13 foras régionaux qui ont donné lieu au premier forum national qui s’est tenu en juin 2018 à Ouagadougou.

Les participants à la formation proviennent de deux fédérations de premier plan: la Fédération Burkinabé des Associations pour la Promotion des Personnes Handicapées (FEBAH) et le Réseau National des Organisations pour la Promotion des Personnes Handicapées (RéNOH), ainsi que la Coalition Nationale des Associations de Personnes Handicapées (CNAPH). Elles portent la voix d’unions et d’associations nationales telles que l’Union Nationale des Associations de Femmes Handicapées du Burkina (UNAFEHB) et l’Association des Elèves et Etudiants Handicapés du Burkina (AEEHB), donc plusieurs centaines de petites associations opérant principalement dans les zones rurales. Elles défendent les droits des femmes, des enfants et des hommes handicapés, dont la plupart ont des difficultés à accéder à la santé, à l’éducation, à l’emploi et aux transports. Le défi est immense et on sait qu’avec un accès limité à l’éducation, la majorité des personnes handicapées est exclue de la vie productive.

Grâce à cette formation, les participants acquerront une connaissance essentielle du cycle d’un projet et seront en mesure de développer une proposition de projet complète. Ils pourront s’exercer à déterminer les rôles et les responsabilités et à gérer un projet. Ils développeront des indicateurs de suivi des projets et les principes de base de la gestion axée sur les résultats et veilleront à ce que les projets soient réalisés de manière à ce que les objectifs bailleurs de fonds soient atteints.

Investir dans les organisations de personnes handicapées est un objectif majeur de Bridging the Gap II/Combler l’Ecart II, un projet financé par l’Union Européenne pour des politiques et services inclusifs favorisant l’égalité des droits des personnes handicapées. Le projet vise à contribuer à l’inclusion socio-économique, à l’égalité et à la non-discrimination des personnes handicapées dans les pays à revenu faible et intermédiaire par le biais d’institutions et de politiques plus inclusives et plus responsables. Il est mis en œuvre au Burkina Faso, au Soudan, en Éthiopie, en Équateur et au Paraguay.

L’Agence Italienne pour la Coopération au Développement a été l’une des premières agences d’aide à adopter des normes de développement inclusif dans ses projets et s’engage pleinement dans la promotion de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH).