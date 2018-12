Revue annuelle du programme de coopération 2018-2020 entre le gouvernement du Burkina Faso et l’UNICEF : jauger le niveau de progrès réalisé

1 PARTAGES Partager Twitter

Ouagadougou 13 décembre 2018 – Le mercredi 12 décembre 2018 s’est tenue à Ouagadougou la revue annuelle du programme de coopération 2018-2020 entre le gouvernement du Burkina Faso et l’UNICEF. Cette rencontre a réuni les partenaires gouvernementaux, les responsables des programmes sectoriels de l’UNICEF, les ONG, les associations et la société civile. Dr. Issa Larba KOBYAGA, Directeur Général de l’Economie et de la Planification du ministère de l’Economie, des Finances et du Développement a présidé la cérémonie d’ouverture des travaux de la revue annuelle. Il avait à ses côtés Dr Anne Vincent, Représentante de l’UNICEF au Burkina Faso.

L’objectif de la revue annuelle était de faire l’état des lieux de la mise en œuvre de la première année du programme de coopération 2018-2020 entre l’UNICEF et le Burkina Faso en lien avec Plan cadre des Nation Unies pour l’aide au développement (UNDAF) et les priorités nationales contenues dans le Programme National de Développement Economique et Social (PNDES) et de s’accorder sur les ajustements nécessaires pour mieux poursuivre la réalisation des résultats pour les enfants et les femmes du Burkina Faso.

Dr Anne Vincent, Représentante de l’UNICEF a exprimé ses remerciements pour l’excellence des relations de coopération entre l’UNICEF et le gouvernement et l’ensemble des partenaires de mise en œuvre du programme de coopération UNICEF-Burkina. Elle a expliqué la particularité du contexte sécuritaire notamment dans le Sahel et dans l’Est qui sont les régions de convergence programmatique de l’UNICEF et du système des Nations Unies. « Pourtant, nous devons respecter nos engagement vis-à-vis des enfants du Burkina Faso […]. Nous resterons constants dans notre ambition, celle bâtir un monde dans lequel chaque enfant est à l’abri du danger et à même de réaliser son potentiel », a-t-elle ajouté.

Le Directeur Général de l’Economie et de la Planification dans son allocution a traduit, au nom du gouvernement sa reconnaissance à l’UNICEF et aux partenaires de mise en œuvre du programme. Interpelé par le contexte sécuritaire, Dr. KOBYAGA a indiqué qu’une attention particulière doit être mise sur le renforcement de la résilience des communautés les plus vulnérables notamment dans les zones affectées par l’insécurité et celles exposées aux situations d’urgence récurrentes et chroniques. Il a noté, à l’issue des présentations des différentes composantes du programme, les progrès substantiels enregistrés après une année de mise en œuvre. Il a toutefois souligné que des défis restaient à relever.

Avant de clore la revue, des recommandations ont été formulées pour la planification du programme en 2019. Il s’agit de :

– désagréger par composante les ressources allouées pour mieux apprécier l’état des justifications de l’utilisation des fonds ;

– désagréger les cibles en cibles annuelles pour permettre de mieux mesurer les taux ;

– prendre en compte dans la présentation du document de la revue l’exécution financière et le partenariat développé dans le cadre de la mise en œuvre du programme ;

– la prise en compte par la Communication pour le développement des normes sociales dans les interventions en 2019 ;

– une meilleure maîtrise de l’exécution des activités par les partenaires de mise en œuvre à travers une bonne planification et soumission à temps (fin janvier) des requêtes à financer dans le cadre du Plan annuel de travail 2019 ;

– la tenue d’une revue à moyen terme en 2019 pour apprécier le niveau d’exécution du programme de coopération 2018-2020.