Pr Augustin Loada : « Je rêve d’un code de bonne conduite qu’on imposerait aux gouvernants »

Le directeur général du Mouvement Tengembilum Tamassira (MTT), le Pr Augustin Loada, était face a la population de Banfora ce samedi matin 15 décembre 2018. Il a été question de s’entretenir avec la population sur l’engagement citoyen et la culture démocratique au Burkina. Pour lui, il est important de prôner la citoyenneté pour une bonne gouvernance.

« Au Burkina, nous n’essayons pas d’anticiper (…). Il faut faire le suivi de nos recommandations. Les tiroirs de l’Etat sont pleins de rapports où on fait des recommandations et il n’y a pas de suite. Un exemple, le forum national sur la sécurité. On l’a fait, ça va faire bientôt deux ans. Où sont les résultats ? Est-ce qu’on a commencé à mettre en œuvre ? Le rôle des acteurs est fondamental. Ce sont les acteurs qui changent le système et ces acteurs doivent avoir un minimum de qualité en termes de leadership. Ils doivent être exemplaires. Moi je rêve d’un code de bonne conduite qu’on imposerait aux gouvernants dans lequel les Burkinabè diraient qu’est-ce qui attend des gouvernants en termes d’attitude, de comportements. Et celui qui ne respecte pas ce code, perd son poste. Je me rappelle sous la transition, Adama Sagnon et Dieguimdé.