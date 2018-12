Compte rendu du Conseil extraordinaire des ministres du 31 décembre 2018

2 PARTAGES Partager Twitter

Le Conseil des ministres s’est tenu à Ouagadougou, le lundi 31 décembre 2018, en séance extraordinaire, de 09 H 00 mn à 11H30 mn,

sous la présidence de Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso, Président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur un (01) rapport relatif à la situation sécuritaire dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins, du Centre-Est, de l’Est, du Nord et du Sahel du Burkina Faso.

Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants et le ministre de la Sécurité ont fait au Conseil, l’état de mise en œuvre de la réponse aux attaques terroristes dont est victime le Burkina Faso. La mise en œuvre de cette réponse se heurte à de nombreuses difficultés liées entre autres au mode opératoire, au caractère diffus et transfrontalier de la menace terroriste.

Le Conseil a échangé sur les nouvelles mesures visant à accélérer la réorganisation opérationnelle des forces de défense et de sécurité, l’amélioration du maillage du territoire, le renforcement de la vigilance, de la prévention et de la protection des populations et des infrastructures publiques.

Au terme de ces échanges, le Président du Faso a déclaré l’état d’urgence dans quatorze (14) provinces du Burkina Faso.

Il a également donné des instructions pour que des dispositions sécuritaires particulières soient prises sur toute l’étendue du territoire national.

Le Conseil invite les populations au respect strict de ces dispositions qui ont pour objectif d’assurer avec célérité et efficacité la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso et de ramener la quiétude au sein des populations.

Le Ministre de la Communication et

des Relations avec le Parlement,

Porte-parole du gouvernement,

Rémis Fulgance DANDJINOU

Officier de l’ordre national