0 Partages Partager Twitter

Le secrétaire général du ministère du développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises assurant l’expédition des affaires courantes et le secrétaire général du ministère de l’économie, des finances et du plan assurant l’expédition des affaires courantes, ont arrêté les prix des hydrocarbures ce 21 février 2022.

Arrete cojoint 02



Arrete conjoint 03