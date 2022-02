Utilisation des substances chimiques : Des orpailleurs appellent les autorités à encadrer le secteur minier

0 Partages Partager Twitter

L’Union nationale des associations des artisans miniers du Burkina (UNAAM-B) a appelé ce jeudi 24 février 2022 à Ouagadougou, les nouvelles autorités à la refondation et à l’encadrement des artisans miniers sur l’utilisation des substances chimiques.

A la suite d’une forte explosion produite au marché du site d’orpaillage de Gomgombiro à Gbomblora, village situé à une quinzaine de kilomètres de Gaoua, faisant une soixantaine de morts et de nombreux blessés le lundi 21 février 2022, l’Union nationale des associations des artisans miniers du Burkina (UNAAM-B) appelle les nouvelles autorités à recadrer le secteur minier.

« L’Etat doit prendre des mesures fortes pour assainir la réglementation applicable au secteur minier artisanal afin d’améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs », a déclaré le président l’UNAAM-B, Masmoudou Sawadogo.

Pour lui, les nouvelles autorités doivent songer à améliorer la situation déplorable que vivent les acteurs du secteur minier artisanal et à petite échelle.

Il a également plaidé pour la prise en compte des doléances formulées à l’endroit des autorités pour la mise en veilleuse de certains dispositions de la loi 058 notamment, celle portant sur les conditions d’obtention des documents d’acteurs miniers, tant sur le plan des coûts que sur la commercialisation.

Masmoudou Sawadogo s’est exprimé ce jeudi 24 février 2022 à Ouagadougou lors d’un point de presse sur les « enjeux et perspectives de l’artisanat minier et à petite échelle dans le contexte de la sauvegarde et la restauration du Burkina Faso pour une mine artisanale encadrée et responsable ».

Source : Agence d’information du Burkina