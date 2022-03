Bobo-Dioulasso : Pascal Zaïda renouvelle son soutien au MPSR mais n’oubliera pas sa mission de veille citoyenne

0 Partages Partager Twitter

La Coordination nationale pour une transition réussie (CNTR) a organisé une Assemblée générale le dimanche 27 février 2022 à Bobo-Dioulasso. Son porte-parole Pascal Zaïda dit renouveler son soutien à l’endroit du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) dans le strict respect de sa mission de veille citoyenne.

L’avènement du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) selon le porte-parole de la Coordination nationale pour une transition réussie (CNTR), Pascal Zaïda, constitue une « nouvelle époque » qui offre au peuple du Burkina Faso, l’occasion de renouveler son histoire politique.

Et la Coordination Nationale pour une Transition réussie (composée d’Organisations de la société civile (OSC) avec pour objectif d’accompagner la Transition dirigée par le MPSR dans ses missions de gouvernance et de pacification du territoire nationale) entend y apporter sa partition.

« En tant qu’organisation démocratique, nous ne pouvons être en marge du processus et nous devons apporter non seulement notre soutien mais aussi notre contribution à ce processus de changement qui s’effectuera à travers une rupture politique, sociale, économique et sécuritaire », explique-t-il.

Avant tout propos, Pascal Zaïda estime que la prise du pouvoir par le MPSR est une conséquence naturelle et inévitable de la mal gouvernance du pouvoir du MPP. Le summum de cette mauvaise gestion du pays selon lui n’est nul autre que la dégradation de la situation sécuritaire qu’il qualifie de drame tragique dont la dénonciation n’a pas été saluée à sa juste valeur.

« Au lieu de voir en nous une force de critiques et un curseur pouvant l’aider à réajuster ses actions, le pouvoir a déployé des moyens juridico-politique et économique pour nous condamner aux bagnes du silence », juge celui qui dit avoir été victime de plusieurs interpellations arbitraires.

Un bilan sans euphorie

Après avoir présenté un bilan « sans euphorie » du premier mois du MPSR au pouvoir, Pascal Zaïda invite les nouvelles autorités à libérer Djibo afin de faciliter le retour des populations. Il souhaite également que des mesures soient prises pour ravitailler la ville de Titao en denrée alimentaire.

Tout en invitant les Bobolais à une union sacrée autour du MPSR, le porte-parole de la CNTR rassure de la continuité de sa mission de veille citoyenne. « Rien ne sera imposée au peuple. Tout doit se décider au cours de ses assises nationales. Faute de quoi, nous prenons nos responsabilités comme nous l’avons toujours fait », conclue-t-il.

Aminata SANOU

Correspondante de Burkina 24 à Bobo-Dioulasso