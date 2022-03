Burkina Faso : Le chef d’Etat-Major Général des Armées galvanise ses Hommes à Toéni

0 Partages Partager Twitter

Le chef d’Etat-Major Général des Armées, le colonel-major David KABRE, s’est rendu ce mardi 1er mars 2022 à Toéni auprès du détachement mixte qui a subi une attaque complexe hier lundi 28 février 2022.

Accompagné par le commandant du Commandement des Opérations du Théâtre National (COTN) et le chef d’Etat-Major de la Gendarmerie Nationale, le CEMGA a présenté ses condoléances au détachement qui a perdu 03 de ses éléments lors de l’attaque. Il a félicité les Hommes pour leur courage et leur bravoure et les a exhortés à maintenir leurs efforts.

En rappel, suite à l’attaque, les militaires et gendarmes du détachement ont conduit une contre-offensive qui a permis de mettre hors combat au moins 20 terroristes.

(Sources : État-Major général des armées)