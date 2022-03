8-Mars : Les femmes de Plan International Burkina réfléchissent sur l’équilibre entre vies professionnelle et familiale

8-Mars : Les femmes de Plan International Burkina réfléchissent sur l’équilibre entre vies professionnelle et familiale

0 Partages Partager Twitter

A l’occasion de la journée internationale de la célébration des droits des femmes, Plan International Burkina Faso à travers son forum des femmes a initié des activités ce mardi 8 mars 2022. Il s’agit d’une séance d’aérobic et une conférence sur le thème « recherche de l’équilibre entre vies familiale et professionnelle ».

8 mars, journée internationale des droits des femmes, Plan International Burkina Faso a décidé de faire une halte pour réfléchir sur la situation de la femme et de la jeune fille. Retranché hors des bureaux, le forum des femmes de Plan international Burkina Faso a commémoré cette journée avec l’ensemble des femmes qui travaillent à Plan International Burkina Faso en réfléchissant sur le thème « recherche de l’équilibre entre vie familiale et professionnelle ».

Il s’est agi d’outiller les femmes avec des notions notamment sur la gestion du temps, de l’organisation du travail, du stress, de la gestion de la vie privée et familiale, des responsabilités sociales. Nicole Hien, présidente du forum des femmes de Plan International Burkina Faso, a fait savoir que chaque 8 mars était une occasion de faire un arrêt pour mener un certain nombre d’activités.

« A travers cette cérémonie, Plan international Burkina Faso réaffirme sa position en faveur des femmes pour faire avancer les droits des femmes au Burkina Faso comme au niveau mondial », a-t-elle souligné.

Lire également 👉 Burkina : Un conseil consultatif national de jeunes pour soutenir les actions de Plan International

Egalement, une séance d’aérobic, des conférences, une journée de salubrité et des dons pour les enfants hospitalisés dans un centre de santé, un dépistage des lésions cancéreuses, telles sont, entre autres, les activités prévues pour cette année.

Le thème central au Burkina Faso est « défis sécuritaire et sanitaire : quelles stratégies pour une meilleure protection des femmes ? »

« Nous vivons tous dans un contexte qui est un peu difficile pour tous. C’est l’opportunité pour nous, femmes de Plan International Burkina Faso, de nous réunir pour voir quels sont les défis qui nous attendent et quelles sont les recommandations que nous pouvons formuler pour que Plan international Burkina Faso puisse nous accompagner », a dit Nicole Hien.

Le représentant résidant pays de Plan international Burkina Faso, Yaouba Kaïgama, a ajouté que chaque 8 mars, Plan international Burkina Faso marque un arrêt pour réfléchir sur la situation de la femme et de la jeune fille au pays et dans le monde. Il a insisté que la femme et la jeune fille sont le cœur de leur travail.

« En ce moment dans notre pays, il y a des milliers de femmes qui en ce moment sont hors de chez elle, avec leur enfant, leur fille et ne savent même pas ou rester. Ce sont des situations dramatiques sur lesquelles nous devons nous remobiliser chaque année pour pouvoir leur apporter notre soutien en tant qu’organisation », a soutenu la présidente du forum des femmes de Plan International Burkina Faso, Nicole Hien.

En rappel, le forum des femmes de Plan international Burkina Faso regroupe environ 90 femmes au sein de Plan international Burkina Faso

Jules César KABORE

Burkina24