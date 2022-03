Djibo : Plusieurs dizaines de terroristes neutralisés

0 Partages Partager Twitter

Les Forces Armées Nationales poursuivent leur réorganisation afin d’adapter leur dis- positif aux mutations de la menace. La situation sécuritaire a connu une relative ac- calmie au cours de la 2e quinzaine du mois de février avant de connaitre une brusque recrudescence des attaques dans la première quinzaine du mois de mars. Les Forces ont intensifié leur action offensive réduire le potentiel de nuisance ennemi.

FOCUS SUR LA SITUATION DE DJIBO

Face à la dégradation de la situation sécuritaire ces derniers temps dans la zone de DJIBO, les Forces Armées Nationales conduisent des actions de sécurisation afin d’identifier et de mettre hors d’état de nuire les individus qui harcèlent et menacent les populations civiles. Ces opérations qui sont de diverses nature et qui se poursuivent, ont déjà permis de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes dans les environs de la ville. Des indivi- dus suspects ont également été appréhendés.

L’action des unités militaires consiste également à sécuriser les accès à la ville afin de faciliter les ravitaillements.

D’autres actions militaires impliquant des opérations aériennes sont éga- lement menées dans la zone pour sécuriser les populations.

