Golf au Burkina : Le grand prix Sunu Assurances tient ses promesses

Le golf club de Ouagadougou a abrité la 7e édition du Tournoi de golf Sunu assurances du 19 au 20 mars 2022 sur le terrain du Golf club de Balkuy. Boukaré Ouédraogo, champion national a remporté le premier prix.

Le golf est une discipline peu connue au Burkina Faso. Pourtant, certains Burkinabè s’adonnent à ce sport. Aux côtés d’expatriés, ils s’exercent chaque week-end sur le terrain du Golf club de Balkuy, un quartier de Ouagadougou. Après des moments de loisirs, les golfeurs organisent des compétitions pour se mesurer. C’est dans ce cadre que s’est tenue la 7e édition du grand prix de Golf Sunu Assurances.

Une cinquantaine de golfeurs confirmés et 23 débutants ont pris rendez-vous. Pendant deux jours, les différents golfeurs amateurs et confirmés ont rivalisé en adresse et en précision tout en démontrant leur capacité technique, leur force mentale et leur endurance.

Le golf en progression

Après deux jours de compétition, c’est Boukaré Ouédraogo qui s’est adjugé le titre de meilleur brut, le prix qui récompense le meilleur golfeur de la compétition. Il confirme son titre de champion national.

« Aujourd’hui, il y avait moins de vent. Ce qui a fait que j’étais très concentré à gagner ce trophée. Je rêvais de le remporter. Il y a eu pas mal de concurrents qui étaient à la hauteur. J’ai pu très bien jouer parce que j’étais vraiment concentré sinon il y a beaucoup de concurrents de taille », assure Boukaré Ouédraogo.

S’il a remporté cette compétition importante pour le Golf club de Ouagadougou, il estime quand même que le niveau du golf au Burkina Faso est en progression : « le niveau est vraiment élevé surtout, on a beaucoup de joueurs qui progressent. Nous avons trois séries, beaucoup sont arrivés dans la première série et il y a de bonnes performances dans le jeu ».

Un sport pour tous

Ce tournoi de golf a pour objectif de tisser des liens d’amitié et d’affaires, selon Jean François Kambou, directeur général de Sunu assurance : « Ce tournoi, nous l’avons initié il y a sept ans de cela pour permettre à l’ensemble de nos collaborateurs, partenaires et clients de découvrir un sport qui est méconnu au Burkina : Le golf. Deuxièmement, c’est de permettre à tous ces partenaires clients de nos sociétaires d’avoir un moment d’années de communion autour d’un sport qui donne de la santé qui permet de créer des liens d’amitié ».

Pourtant, le golf n’échappe toujours pas à sa réputation d’être une discipline pour riche. Jean François Kambou rejette cet argument : « C’est un sport comme tout autre sport et que ce n’est pas forcément une question de riches ou de nantis. C’est une question de passion. Les meilleurs joueurs du Golf club de Ouagadougou ne sont pas des directeurs généraux ou des cadres d’entreprises.

Ce sont des enfants de Balkuy qui avec, des moyens modestes, pratiquent un sport qu’ils ont aimé grâce à un de leur chef qui a eu cette passion et qui a mis en place Golf club. Aujourd’hui, ce golf club nourrit au moins une centaine de familles dans ce village ».

Le président du golf club de Ouagadougou a salué l’engagement des participants et le niveau de la compétition. Il espère plus d’engouement pour les compétitions du golf club de Ouagadougou.

Plusieurs récompenses

Deux prix spéciaux ont été délivrés pendant cette cérémonie. Le prix de la meilleure approche est revenu à Goran Biorkoahk (2,34m). Il remporte le premier prix chez les vétérans. Le meilleur drive est à l’actif Walid Omais (251m).

Au classement, Hugues Legros est vainqueur dans la troisième série. Dans la deuxième, le trophée revient à Amine Sidibé tandis que Walid Omais est le vainqueur au niveau de la première série. Chez les dames, Juliette Nicolas est la championne alors que Antoine Nikièma remporte le trophée dans la série nationale. Mathias Kaboré a remporté le premier prix chez les initiés.

