Situation sécuritaire : Les habitants de Kelbo crient à la famine

Les membres de l’Association des ressortissants de Kelbo (ARK) ont lancé un appel à l’aide aux nouveaux dirigeants sur la situation alimentaire qui prévaut actuellement dans leur localité. C’était ce dimanche 27 mars 2022 à Ouagadougou en présence des Hommes de média. Kelbo est un département et une commune rurale du Burkina Faso, situé dans la province du Soum, région du Sahel.

Restés plus de deux mois sans la moindre information émanant de leur localité, à cause du blocus et également de la coupure des lignes téléphonique, c’est grâce aux informations recueillies par une représentation des habitants de Kelbo venus au travers d’un convoi aériens que les membres de l’Association des ressortissants de Kelbo (ARK) à Ouagadougou prennent l’opinion nationale et internationale à témoin sur la situation qui y prévaut.

Le constat est alarmant : « Kelbo meurt de faim », réagit Tahirou Gansonré, président de ladite association. « La situation est désastreuse, il n’y a rien. Il n’y a pas à manger, les stocks de vivres sont épuisés. Depuis le mois de Juin, aucun moyen de transport ne peut arriver à Kelbo à cause de l’insécurité. Les populations sont obligées de se nourrir de rônier », a fait savoir le président de l’association avec un brin de désespoir.

Ils peuvent faire trois, quatre jours sans manger

Tout en insistant sur la gravité de la situation, Tahirou Gansonré ajoute que si rien n’est fait, la faim va tuer plus dans leur localité que le terrorisme. Ainsi donc, ce sont les vieillards et les enfants qui sont les plus vulnérables face à cette situation.

« Ils peuvent faire trois, quatre jours sans manger. Et quand on dit manger, ce n’est pas un repas normal, ce sont des fruits sauvages composés seulement de rônier que les femmes écrasent pour en faire de la bouillie », a ajouté le président de l’association.

Aussi, Pour avoir accès à ce repas constitué de fruits sauvages, ce sont les femmes, qui sont obligées de se rendre en brousse afin d’assurer la ration quotidienne de la famille. En effet, les hommes qui quittent Kelbo à plus de deux kilomètres ne reviennent pas le plus souvent.

« Ce sont les femmes qui peuvent sortir. D’autres arrivent jusqu’à Barsalogho pour ramener des vivres. Mais à leur retour, on (les terroristes) confisquent leurs vivres », nous apprend Tahirou Gansonré.

Pour le président de l’association, la situation est urgente et les dispositions doivent être prises dans les prochains jours pour éviter ce qu’il qualifie de pire. Car si un ravitaillement conséquent n’est pas amené à Kelbo, « les morts ne seront pas par balles mais de faim ».

Trois cent tonne de vivres sont bloquées à Kaya

A noter que les vivres destinés au ravitaillement de Kelbo sont stationnés à Kaya, et à cause du blocus instauré à Barsalogho, aucun moyen pour avoir accès à Kelbo, sauf par la voie des airs.

« Depuis juin aucun camion ne peut aller à Kelbo. Donc les vivres prévus pour Kelbo sont à Kaya. A partir de Barsalogho, on ne peut plus avancer. Et actuellement au moins trois cent tonnes de vivres sont bloquées à Kaya », a fait savoir Tahirou Gansonré.

Par ailleurs, le président de l’association a expliqué que des démarches avaient été entreprises avec le ministère de la défense qui avait promis prendre des dispositions nécessaires en leur faveur mais, depuis la dégradation de la situation nationale, leur requête est restée sans suite.

En somme, les populations de Kelbo demandent du soutien pour que la faim n’ait pas raison d’eux. Pour eux, s’ils ne peuvent pas être ravitaillés en vivres, qu’ils soient au moins escortés ou même évacués pour chercher de quoi se nourrir.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

