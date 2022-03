Affaires religieuses : Issaka Sourwema à la FAIB

0 Partages Partager Twitter

Issaka Sourwema, ministre en charge des affaires religieuses s’est rendu au siège de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) ce mardi 29 mars 2022 pour prendre langue avec les leaders religieux musulmans.

Après la FEME hier, la conférence épiscopale Burkina-Niger ce matin, Issaka Sourwema s’est rendu à la fédération des associations islamiques du Burkina dans l’après midi de ce mardi 29 mars 2022 pour une prise de contact avec les premiers responsables musulmans.

Le ministre en charge des affaires religieuses a signifié que faire le tour des faîtières représentatives des religions était important pour lui, car chacune des religions a ses préoccupations même s’il y a des dénominateurs communs également.

«Je peux vous dire qu’on a été gâtés et on s’est dit des choses suffisamment intéressantes entre nous. Juste pour vous faire la confidence, vous savez que les questions de laïcité, ce sont des questions à l’ordre du jour dans notre société.

La question du rapport de l’État avec les communautés religieuses, c’est également les problématiques qui sont à l’ordre du jour», a-t-il indiqué.

Ainsi, il a mentionné que c’est fort de la quintessence de ces questions que les nouvelles autorités ont procédé à la création de ce nouveau portefeuille destiné à régir les affaires religieuses et coutumières. À l’entendre, la création de ce ministère répond à un besoin.

Et ce, afin d’apporter les solutions à leurs problèmes. À défaut de trouver des solutions à leurs doléances, il faut leur prêter l’oreille, souligne Issaka Sourwema. Il a affirmé avoir été bien accueilli par les leaders religieux musulmans, et ils sont promis de se revoir très bientôt.

Sur une de ses sorties notamment à la communauté sunnite dont un audio a fait le buzz sur les réseaux sociaux, le ministre en charge des affaires religieuses se dit prêt à recevoir les auteurs afin qu’ils discutent, s’ils le veulent.

Pour leur part, les leaders religieux musulmans par la voix du vice-président de la FAIB, El Hadj Lassané Soré s’est dit heureux de cette rencontre avec le ministre en charge des affaires religieuses. Pour lui, c’est une de leurs demandes qui vient de se réaliser, car depuis fort longtemps ils souhaitaient la création d’un ministère qui soit à la charge des affaires religieuses.

«Vraiment tous les membres de la FAIB, nous sommes contents, depuis plusieurs années, on souhaitait un ministère comme ça qui s’occupe des questions religieuses», a-t-il confié en précisant que la rencontre de cet après-midi, était une visite de prise de contact et non de poser des doléances.

