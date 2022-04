GGGI au Burkina Faso : De bonnes relations de travail magnifiées

0 Partages Partager Twitter

Dans la soirée du mercredi 30 mars 2022, a eu lieu une cérémonie sobre et solennelle pour magnifier la qualité des relations qui existent entre le Burkina Faso et l’institut mondial pour la croissance verte (GGGI). Cette cérémonie qui s’est voulue une session de réseautage s’est tenue à Ouagadougou sous le parrainage de la ministre en charge de l’environnement, représentée par son directeur de cabinet.

La suite après cette publicité

L’institut mondial pour la croissance verte ou Global Green Growth Institute (GGGI) est une organisation intergouvernementale fondée pour soutenir et promouvoir un modèle de croissance économique connu sous le nom de ‘’Croissance verte’’, qui cible des aspects clés de la performance économique tels que la réduction de la pauvreté, la création d’emplois, l’inclusion sociale et la durabilité environnementale. Il a été créé à la conférence Rio+20 des Nations Unies sur le développement durable. Le Burkina Faso a adhéré à la GGGI en 2018.

GGGI soutient le gouvernement burkinabè dans ses efforts pour mettre en œuvre la transition vers une économie verte à travers son cadre de programmation Pays.

Pour Thomas Yampa, directeur de Cabinet au ministère en charge de l’environnement, le Burkina Faso et GGGI travaillent à développer des initiatives communes, en accompagnement de la lutte contre l’insécurité et la restauration du potentiel productif des zones en proie au terrorisme lorsque la situation s’y prêterait.

« Cette coopération accompagne le Burkina Faso dans la croissance verte. C’est-à-dire que nous sommes dans une tendance de changement climatique et nous devons en réalité travailler pour faire en sorte que les populations burkinabè soient résilientes aux changements climatiques.

Cela passe par les modalités de productions et aussi par les technologies sous forme de maitrise des processus de productions en matière d’Energie et en matière agricole », a expliqué Thomas Yampa.

Il a par ailleurs tenu à insister sur le fait que ce partenariat produit beaucoup d’avantages pour le Burkina Faso depuis son adhésion. Et c’est sans contribution financière qu’ils ont atteint ces résultats grâce au financement de cet institut.

Au nombre de ces résultats, il y a l’élaboration d’un programme d’investissement de 28 millions USD axé sur la mise en œuvre de l’initiative écovillage, l’intégration des composantes écologiques pour une relance économique propre et durable…

Selon Dr Frank Rijsberman, directeur général de GGGI, l’objectif de la visite était de confirmer et célébrer l’excellence de la coopération entre son institution et le « pays des Hommes intègres », échanger avec les autorités nationales, les partenaires au développement, les acteurs locaux et les bailleurs de fonds. De ces échanges, naitront éventuellement de meilleures perspectives en termes de prise en compte des priorités et des réalités nationales dans les stratégies d’intervention de GGGI.

Des mains du directeur de Cabinet du ministère en charge de l’environnement, le Dr Frank Rijsberman directeur général de GGGI a reçu un sac personnalisé de la part du ministre de l’environnement qui a voulu traduire sa reconnaissance auprès de ce dernier, compte tenu des bonnes relations et des bons résultats engrangés.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

Écouter l’article

publicite