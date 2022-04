Mode : Cendrine Nama dévoile sa collection « Othen’tik »

0 Partages Partager Twitter

La maison de mode « Case Kamite » évoluant dans la confection de vêtements d’inspiration africaine a tenu le pari de son premier défilé de mode dans la soirée du jeudi 31 mars 2022 à Ouagadougou. A la suite du défilé de mode, s’ensuivit une vente privée des produits de Case Kamite pour le bonheur des amoureux de la mode.

Othen’tik est le nom de la collection présentée lors de la Case Kamite fashion show. Case Kamite est connue pour sa valorisation des matières premières locales et la collection Othen’tik n’a pas fait abstraction à la règle.

« Les matériaux utilisés sont essentiellement du Faso danfani et du koko Dunda. La collection est coloriée. Elle se rapproche de tout le monde. C’est une collection de l’authenticité et de la modernité avec ce rappel de nos traditions et de nos valeurs ainsi qu’une fenêtre ouverte vers nos matériaux », a informé Cendrine Nama, conceptrice de Case Kamite.

Pour Cendrine Nama, ladite collection qui est définie comme une renaissance au vu du chemin parcouru qui tend à valoriser les potentialités de matières premières locales.

Des tenues à partir de 15000 fcfa

Othen’tik est composée de tenue d’enfants, d’hommes, de femmes et des tenues de mariages. Pour la conceptrice, les tenues peuvent être portées pour la ville, les célébrations, le service et pour toute autre sortie. autrement dit, pour toutes les occasions de la vie. La maison Case Kamite fait du prêt-à-porter et de la coupe sur mesure et les prix des tenues commencent à partir de 15000 fcfa.

Par ailleurs,, le défilé a connu des prestations d’artistes comme Tiness et l’élue 111. Et le tout couronné par une vente privée de tous les produits dérivés de Case Kamite.

A noter que Case Kamite a été créée en 2011. A travers cette collection, la conceptrice ambitionne de grandir plus en vue de s’étendre hors des frontières du pays des Hommes intègres. Aussi, en dehors de la mode, Case Kamite évolue entre autres dans la confection d’accessoires de mode et dans la création de décoration d’intérieur ou l’originalité, l’authenticité et la particularité sont mises en exergue.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

