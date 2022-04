Le lieutenant-colonel Damiba passe à l’offensive !

0 Partages Partager Twitter

L’on a longtemps cru à un « poisson d’avril » lorsque certains médias ont annoncé sur les réseaux sociaux que le Chef de l’Etat s’adressera à la Nation dans la soirée du 1er avril 2022. Mais ce n’était pas un canular. A la grande surprise de nombre de Burkinabè, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est bien apparu sur les petits écrans, peu après 21h.

Pourquoi une intervention télé au moment où personne ne s’y attendait vraiment ? L’épée de Damoclès, qui menace le pays depuis que la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a donné au nouveau régime jusqu’au 25 avril pour « finaliser un chronogramme acceptable », sous peine de se voir infliger des sanctions, y est sans doute pour quelque chose.

Dans l’éventualité d’un bras de fer avec l’instance sous régionale, le tombeur de Roch Marc Christian Kaboré sait qu’il doit compter premièrement sur le soutien populaire. Or, ces derniers temps, les Burkinabè étaient gagnés par un certain scepticisme, estimant que le front sécuritaire n’a pas connu d’embellie.

Sandaogo, qui avait reçu un peu plutôt dans la journée une délégation de la CEDEAO, se devait donc de battre le rappel des troupes et rassurer dans un premier temps ses compatriotes sur le fait qu’il est résolument engagé sur la bonne voie.

Vous ferez ceinture !

De fait, c’est un discours teinté d’optimisme et de combativité qu’a livré le Président du Faso ce vendredi soir. Après un peu plus de deux mois passés à harnacher le cheval, le nouvel homme fort du pays n’a plus d’autres choix que de cavaler…

Sûr de son fait, il a donné rendez-vous dans cinq mois pour faire un premier bilan de ses promesses : la reconquête du territoire national et le retour des déplacés internes dans leurs logis. Pour se donner toutes les chances de réussite, le chef suprême des armées, comme il l’a annoncé, est prêt à imposer aux Burkinabè certaines restrictions qui, de son avis, apparaissent nécessaires dans ce contexte de guerre.

Petite révolution dans son plan de bataille en cinq points : la création de comités locaux de dialogue pour prendre langue avec ceux qui ont retourné leurs armes contre la patrie. Si des négociations officieuses ont eu lieu avec des groupes terroristes sous le précédent régime, c’est en effet la première fois que ce dialogue prend un cachet officiel.

Reste à savoir l’efficacité de ces négociations quand l’on voit que dans certaines localités comme Djibo dans le Soum et Thiou dans le Yatenga, les pourparlers avec les terroristes n’ont ramené le calme que pour un certain temps.

Roch, PPS, CEDEAO…

Sur la libération de Roch Marc Christian Kaboré, en résidence surveillée depuis sa chute, le chef de l’Etat n’en a pas pipé mot. Le ministre de l’Education, Lionel Bilgo, porte-parole du gouvernement, avait indiqué au cours d’une conférence de presse que des concertations étaient en cours depuis trois semaines à l’effet d’obtenir le retour de l’ancien chef de l’Etat dans une de ses résidences familiales.

A propos, les dissidents de son parti qui viennent de lancer ce 2 avril le Parti panafricain pour le salut (PPS) ont aussi appelé à son élargissement, sans doute pour se donner bonne conscience, eux qui passent pour des traîtres qui abandonnent leur champion au moment où il en a le plus besoin.

Pour le cas de la CEDEAO, si le bras de fer est bien une éventualité, le lieutenant-colonel Damiba semble vouloir l’éviter, en affirmant notamment « qu’aucune fixation ne doit être faite sur la durée de la Transition parce qu’elle pourrait être révisée si la situation sécuritaire s’améliorait ».

Contrairement à ses homologues malien et guinéen, qui ont choisi clairement la voie du rapport de force, Damiba veut donc toujours rester fréquentable. On saura d’ici le 25 avril, s’il a suffisamment été persuasif auprès de Nana Akufo-Addo et ses pairs…

La Rédaction

