Burkina Faso : Deux réseaux de présumés malfrats dans les filets de la Police nationale

122 Partages Partager Twitter

« Réussir par tous les moyens » tel était le crédo de deux réseaux de présumés délinquants qui menaient des activités illicites distinctes. Le premier s’adonnait au trafic d’enfants mineurs aux fins d’exploitation minière, et le second, se livrait à la contrefaçon de billets de banque et le faux monnayage.

La suite après cette publicité

Relativement au mode opératoire du premier groupe, ses membres procédaient au recrutement des enfants âgés de 14 à 17 ans dans plusieurs localités du pays, notamment Ouahigouya, Bogandé, Yamba, Tenkodogo, Fada et Bagré et ce, avec l’aide de complices résidents.

Au moyen des véhicules de transport en commun de personnes, les enfants ainsi recrutés étaient convoyés dans les zones aurifères de la région des Hauts-Bassins et au Mali, où ils étaient confiés à des orpailleurs à des fins d’exploitation.

S’agissant du deuxième groupe, ses membres se ravitaillaient en faux billets de banque par le biais d’un fournisseur qui avait noué contact avec un individu depuis l’étranger, qui y disposait d’une imprimerie à cet effet. Les faux billets réceptionnés étaient écoulés sur place dans les marchés de la ville de Ouagadougou et des communes environnantes.

Grâce aux investigations et à la collaboration de la population, l’ensemble des membres de ces groupes, dont l’âge est compris entre 20 et 43 ans, ont été appréhendés par le Commissariat de Police de l’Arrondissement de Boulmiougou.

Au moment de l’interpellation des membres du premier groupe, dix-neuf (19) enfants mineurs ont été enregistrés et confiés aux services de l’action sociale de Boulmiougou pour une meilleure prise en charge et un éventuel retour dans leurs localités d’origine.

Pour ce qui est des membres du deuxième groupe, il a été saisi entre leurs mains plus de 600 billets de banque contrefaits, estimés à plus 4.000.000 FCFA.

Par cette occasion, la Police Nationale appelle, d’une part, à la vigilance des parents sur les déplacements de leurs enfants et, d’autre part, invite les commerçants à plus de prudence dans leurs échanges et la réception des billets de banque dans le cadre de leurs activités commerciales. Par ailleurs, la Police Nationale remercie la population pour sa collaboration et l’invite à signaler toujours les cas suspects aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Écouter l’article

publicite