Dans le cadre de son programme de maintenance et de modernisation du réseau ferroviaire, SITARAIL a entamé, en février 2022, d’importants travaux sur le pont à tablier métallique (PTM) du PK 80+450 franchissant le fleuve Agneby, à la hauteur de la ville d’Agboville, en Côte d’Ivoire.

Ces travaux, initiés par l’entreprise, consistent à la fabrication, importation et pose d’un tablier tout neuf en lieu et place de celui existant qui présente des signes de fragilisation.

Selon SITARAIL, ces travaux dont la fin est prévue pour juin 2022, contribueront non seulement à consolider davantage la plateforme et à sécuriser le trafic dans cette zone, mais aussi à redonner une belle et solide allure à cet ouvrage d’art qui fait la fierté des Agbovillois.

Plusieurs autres ouvrages ont déjà été réhabilités sur le réseau ferroviaire (cf. page Facebook SITARAIL) et d’autres le seront prochainement, dans le cadre de son calendrier-programme, selon les responsables de l’entreprise.

