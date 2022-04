ISTIC : La 34e promotion veut lier théorie et pratique

0 Partages Partager Twitter

L’institut des Sciences et Techniques de l’information et de la Communication (ISTIC) a déroulé le « Tapis rouge » des Master Class 2022, ce lundi 11 avril 2022 à Ouagadougou. La soirée a été pointillée de visite et d’échange entre apprenants et professionnels.



82 étudiants stagiaires constituent la 34e couvée de l’Institut des Sciences et Techniques de l’information et de la Communication. A l’occasion de cette soirée de clôture des Master class 2022, une visite guidée des locaux de l’institut, et des instants de partage ont eu lieu entre les stagiaires et les invités.

Ce moment d’échange dénommé « Tapis rouge » qui constitue un point d’orgue des Master class a permis aux stagiaires et participants d’échanger avec des professionnels des médias sur la pratique du métier de journalisme et de la communication.

Ouézen Louis Oulon d’Oméga Médias, le parrain de cette 34 è promotion de l’ISTIC, a exprimé son constat. « J’ai vu des jeunes qui sont motivés d’apprendre le métier. Mais une chose est d’avoir le diplôme et une chose est de pouvoir s’imposer professionnellement.

Moi j’ai vu des jeunes qui adorent leur travail et qui étaient impatients. Ces genres de professionnels, nous, en tant que patrons des médias, nous sommes aussi importants de les accueillir et de les voir prouver ce qu’ils valent et ce qu’ils veulent nous montrer », a-t-il laissé entendre.

Les Master class sont organisés pour permettre aux stagiaires en fin de formation de se perfectionner et mettre en pratique tout ce qu’ils ont appris durant deux ans de formation. « C’est une option d’allier la pratique à la théorie.

C’est des mois durant lesquels on met les étudiants stagiaires en phase pratique dans tous les domaines qui concernent la communication, le journalisme, la technique et la technologie des médias et nous avons invité ces professionnels du domaine de la communication, de l’information au Burkina Faso pour venir partager et inspirer ces générations à suivre le pas et à faire en sorte que ce métier de l’information et de la communication soit en vogue et soir perpétué au Burkina Faso », a confié Abdala Ould, communicant en fin de formation à L’ISTIC.

Akim KY

Burkina 24

