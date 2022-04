Éducation au Burkina Faso : Vers la digitalisation des manuels et annales scolaires

0 Partages Partager Twitter

Le Secrétaire général du Ministère de l’Education nationale de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MENAPLN), Pr Kalifa TRAORE a ouvert ce mardi 12 avril 2022, l’atelier de formation et de conception de livres électroniques au profit des enseignants et apprenants du Burkina.

Selon le Pr Kalifa TRAORE, la volonté d’introduire les TIC dans les enseignements/apprentissages au MENAPLN a été doublée par celle de faire face aux ruptures pédagogiques dues à la pandémie de COVID-19 et aux conséquences désastreuses de l’insécurité.

Il a précisé qu’avec l’appui du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE), le ministère entend digitaliser au profit du monde éducatif les manuels scolaires ainsi que les annales produites dans le cadre de l’éducation en situation d’urgence pour les rendre davantage disponibles et accessibles sur la plate-forme www.fasoeducation.bf.

L’atelier qui consacre donc la formation des techno pédagogues et la conception des ebooks aura l’avantage de combler non seulement un tant soit peu le déficit de manuels dans les établissements scolaires mais aussi et surtout toucher les apprenants des zones à forts défis sécuritaires, sans oublier ceux des autres localités y compris les élèves vivant avec un handicap visuel (malvoyants ou non voyants).

En effet, au cours de cet atelier en deux phases, les participants seront non seulement outillés sur la production de ebooks aux formats epub mais aussi outillés sur la production des ebooks de manuels scolaires et d’annales du primaire, du post-primaire et du secondaire aux formats epub.

Source : DCPM/MENAPLN

