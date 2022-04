Mines et BTP : 180 compétences prêtes pour le marché de l’emploi

0 Partages Partager Twitter

Ce jeudi 14 avril 2022, a eu lieu à Ouagadougou la cérémonie de sortie officielle des élèves de la 6e promotion du Continium Mining et BTP training Center (CMTC). Le nom de baptême de cette 6e promotion est « Défi ».

Continium Mining et BTP training Center est un centre de formation professionnelle qualifiante d’envergure nationale qui intervient dans la formation professionnelle des métiers miniers et BTP. Au cours de cette cérémonie, ce sont au total 180 jeunes hommes et femmes qualifiés dans le domaine minier et des bâtiments et travaux publics qui ont été présenté comme la 6e promotion sortante. Le thème choisi était : Pour une meilleure production minière durable dans un contexte d’insécurité, quelle est la contribution de la jeunesse et des sociétés minières ? »

Au terme de 03 mois de formation, les élèves sortants se disent prêts à relever les défis sur le marché de l’emploi car ayant reçu une formation de qualité aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique. Ils ont par ailleurs énoncé un certain nombre de doléances à l’endroit de leurs accompagnants par la voix de Elisé Bouda, leur porte-parole.

« A l’endroit du promoteur et des partenaires nous souhaitons, la prise de mesures préventives pour palier aux pannes pendant les formations, la réduction des frais de formations à hauteur des bourses de toutes les populations, la mise en place de stratégies durables et pérennes de soutien au premier emploi au profit de tous les apprenants en fin de formation.

A l’endroit du patron, du président de la cérémonie et des parrains, nous souhaitons la subvention des couts de formation dans les métiers miniers et BTP, la publication dans de délais raisonnables des offres d’embauche des sociétés minières auprès des structures en charge du service public d’emploi et de formation professionnelle, la cessation de recrutement par affinité dans les sociétés minières en vue de garantir une égalité des chances pour tous… », a cité Elisé Bouda, porte-parole de la promotion sortante.

Selon le promoteur, Amédée Sawadogo, les 03 mois de formation sont bel et bien suffisants pour permettre aux apprenants d’acquérir tous les rudiments nécessaires pour s’en sortir en entreprise. Il a aussi assuré leur accompagnement aux apprenants dans les entreprises.

« Je suis un acteur du secteur minier, j’ai un parcours minier je sais ce dont les entreprises ont besoin sur le terrain. Donc nous nous focalisons seulement sur les besoins des entreprises. Ici il ne suffit pas de former pour former. Il faut former et insérer.

Avant d’ouvrir le centre j’ai d’abord fait les plaidoiries auprès des entreprises minières et avoir un partenariat avec eux avant de me lancer. La présence des sociétés minières aujourd’hui témoignent la volonté de CMTC d’accompagner toujours ses apprenants à l’insertion » a-t-il expliqué.

Le représentant du ministre en charge des sports de la jeunesse et l’emploi, Salam Ouedraogo, a félicité cette 6e promotion pour le travail abattu tout en réaffirmant le soutien de son ministère à accompagner le CMTC qui œuvre dans la mise à disposition d’une main d’œuvre qualifiée dans le domaine minier et des BTP.

La cérémonie a pris fin avec une remise de certificats de reconnaissance à l’endroit des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le CMTC.

Les élèves sortants ont également reçu des parchemins attestant la qualité de la formation reçue. Une signature de partenariat est intervenue entre le Continium Mining et BTP training Center et l’Institut Supérieur des Technologies.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

