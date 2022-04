Burkina : Les vols de Brussels Airlines reprendront le 11 juin 2022

0 Partages Partager Twitter

« C’est avec une immense joie que nous vous annonçons le retour de Brussels Airlines au Burkina Faso ! Nous avons le plaisir de revenir auprès de vous et de vous accompagner dans tous vos déplacements au départ de Ouagadougou en vols de/vers l’Europe et l’Amérique du Nord. Nos vols reprendront le 11 juin 2022, toutes les semaines au départ de l’aéroport international de Ouagadougou le lundi, jeudi et samedi à 21h25.

La suite après cette publicité

Nous vous invitons à découvrir toutes nos offres sur www.brusselsairlines.com, comme nos vols directs vers Bruxelles, ainsi que des vols vers des destinations du monde entier, grâce à notre vaste réseau au sein du Lufthansa Group », a écrit l’ambassade de Belgique.

En rappel, touchée de plein fouet par l’impact de la crise du COVID-19 qui a vu une réduction de 30% de sa flotte, la compagnie Brussels Airlines avait annoncé en juin 2020, dans un communiqué, la fermeture de son escale de Ouagadougou dès le 1er septembre 2020.

Écouter l’article

publicite