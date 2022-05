Transition et lutte contre le terrorisme : L’Allemagne prête à accompagner le Burkina Faso

Transition et lutte contre le terrorisme : L’Allemagne prête à accompagner le Burkina Faso

0 Partages Partager Twitter

(Ouagadougou, 04 mai 2022). Le Président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, a reçu en audience, ce mercredi après-midi, l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne, Andreas Pfaffernoschke.

La suite après cette publicité

Les deux personnalités ont échangé sur la coopération germano-burkinabè. « J’ai rassuré le Président du Faso de l’accompagnement du processus de la Transition par la République Fédérale d’Allemagne », a déclaré le diplomate allemand à l’issue de l’audience. Il a ainsi abordé avec le Chef de l’Etat les possibilités d’améliorer et d’approfondir la coopération entre les deux Etats.

M. Pfaffernoschke a formulé le vœu qu’un accord soit bientôt trouvé avec la CEDEAO pour que « le Burkina Faso retrouve sa famille régionale », un accord avec la Transition et sur l’agenda de la Transition.

Le diplomate allemand dit avoir insisté sur le fait que la Transition doit être menée à bien, pour, à la fin, aboutir à un retour à l’ordre constitutionnel normal.

Au cours de l’entretien entre l’Ambassadeur allemand et le Président du Faso, la situation sécuritaire et les mesures prises pour le retour de la sécurité dans le pays ont été également évoquées. « On a aussi parlé du soutien de l’Allemagne pour le secteur de la sécurité », a souligné l’Ambassadeur Andreas Pfaffernoschke.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

Écouter l’article

publicite