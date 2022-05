Burkina : L’activiste Ibrahima Maïga veut contacter le président Damiba pour comprendre certains faits

0 Partages Partager Twitter

Ibrahima Maïga, célèbre activiste connu pour avoir dénoncé la gestion du pouvoir sous Roch Marc Christian KABORÉ, dit vouloir comprendre certains faits sous le régime du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA. Il a fait cette publication ce 8 mai 2022 sur les réseaux sociaux dans laquelle il dit vouloir contacter le président Damiba pour comprendre certains faits.

Nous avons reproché à Roch les deals avec Rafi. Rafi est de retour actuellement. Nous avons reproché à Roch de n’avoir jamais assisté aux obsèques d’un seul soldat et ça aussi ça n’a pas changé.

La suite après cette publicité

Nous avons reproché à Roch le fait de déployer des FDS pour la sécurité des mines au détriment des Populations et au prix des vies des FDS, et ça continue.

Nous avons reproché à Roch le musèlement des populations et j’ai échappé à une tentative d’assassinat parce que je suis soit disant incontrôlable et imprévisible.

Nous avons reproché à Roch le deux poids deux mesures et actuellement on appelle les sous officiers et militaires du rang à la retraite et on offre la possibilité aux officiers d’avoir une retraite anticipée.

Nous avons décrié Inata et les suspects ont été nommés avant que la justice ne se prononce.

Nous avons dénoncé Yirgou et aujourd’hui encore silence.

Nous avons dénoncé la fragilisation du tissu social et l’absence de volonté de réconciliation et aujourd’hui l’armée même peine à se réconcilier.

Il fallait que Roch parte parce que le manque de leadership était criard, mais le remplacement doit être au moins mieux. Nous allons contacter notre frère Damiba pour comprendre.

Nous avons besoin de réponse parce que notre lutte n’était pas pour un remplacement, mais pour une alternative crédible pour refonder le Burkina.

Ibrahima Maïga

Écouter l’article

publicite