Lutte contre le terrorisme : Un facebookeur interpellé pour publication de fakes news

La Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC), dans sa mission régalienne de répression des infractions en matière informatique et celles facilitées par les Technologies de l’Information et de la Communication, vient d’interpeller l’auteur de la série de fake news qui avait défrayée la chronique sur les réseaux sociaux.

En effet, K.I, 43 ans est l’auteur d’une série de fausses informations relayées sur les réseaux sociaux et notamment sur un profil Facebook dénommée « Adama SIEMDE » créé à cette fin. La première publication date du 19 Avril dont le contenu est le suivant : « Environ 14 militaires burkinabè perdent la vie en s’attaquant à un camp de VDP. Les corps enterrés précipitamment aux encablures de la sortie de Ouahigouya nuitamment dans la clandestinité… au sein de l’Armée, lesdits militaires seraient déclarés portés disparus … Dans le milieu des VDP, la consigne est claire, l’assassinat lâche de Yéro ne se reproduira plus ».

La seconde est stipulée comme suit : « L’attaque de Namissiguima ce matin était pour prendre par surprise des VDP et policiers en rencontre. Les VDP sont formels de la trahison des bidasses. Les gars sont arrivés à 09h précises pour le début de la rencontre. Ils n’ont trouvé personne et ont emporté un engin de la police et criblé le véhicule d’un garagiste. La rencontre a eu lieu après 10h ».

La dernière dont le contenu est libellé comme suit : « Appel à la mobilisation des FDS pour destituer DAMIBA…Fait à Ouaga le 17 avril 2022 par des représentants de FDS dans les garnisons »

Interpellé puis soumis à une audition dans les locaux de la BCLCC, K.I reconnaît être l’auteur desdites publications. Cependant, il dit avoir voulu partager des informations avec ses amis sur le réseau social Facebook sans pour autant avoir vérifié préalablement la source et la crédibilité de ces informations. Il ajoute avoir publié ces informations dans le but d’informer les internautes sur la situation sécuritaire qui prévaut au Burkina Faso.

Ces types de publications qui concourent à créer la psychose au sein des populations ne sont pas favorables à la construction de la paix et de la solidarité face au phénomène de terrorisme qui endeuille notre pays.

La BCLCC rappelle aux internautes que toute publication d’informations sur les réseaux sociaux doit impérativement obéir à un code de bonne conduite des internautes et donc sa source doit être soigneusement vérifiée avant d’être partagée avec le grand public.

En somme, K.I a été conduit devant monsieur le Procureur du Faso pour répondre des faits qui lui sont reprochés.

