Mine de Perkoa : Les sauveteurs ne sont plus loin de la chambre de refuge, selon les dernières infos

Les recherches pour retrouver les huit (8) mineurs toujours bloqués dans la mine de Perkoa se poursuivent ce lundi 9 mai 2022 avec des lueurs d’espoir d’atteindre dans quelques heures la chambre de refuge située au niveau 580.

C’est l’information portée par le ministre des mines et des carrières Jean Alphonse SOME aux membres du comité de crise basé à Réo dans la province du Sanguié et aux représentants des victimes. La réunion quotidienne du comité de crise a également servi de cadre pour le ministre de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale Bassolma BAZIE d’adresser aux autorités coutumières et religieuses du Sanguié les vifs remerciements du gouvernement pour leur accompagnement.

La hauteur d’eau restante pour joindre la chambre de refuge est de 11 mètres, a fait savoir le ministre des mines Jean Alphonse SOME.

« Avant d’atteindre le fond de ces 11 mètres, il y a encore une galerie qui contient énormément de l’eau et cette galerie est importante et immense », a notamment précisé monsieur SOME. Cette situation ralentit quelque peu les opérations d’évacuation d’eau.

Le dispositif de pompage électrique des eaux d’inondation dans les galeries de mine de Perkoa continue de se renforcer avec l’installation de nouvelles machines en provenance du Ghana.

Les équipes techniques de l’Etat et de la mine sont toujours à pied d’œuvre pour vider les galeries souterraines des eaux afin d’atteindre la chambre de refuge où les huit mineurs coincés pourraient se retrouver.

L’espoir demeure avec l’arrivée ce lundi 9 mai 2022 de deux pompes venant d’Afrique du Sud qui seront installées dans les prochaines heures. Aussi, faut-il noter, l’appui des autres compagnies minières du Burkina Faso venues en aide pour retrouver les travailleurs bloqués de la mine de zinc de Perkoa.

Au cours de la réunion de la cellule de crise, le ministre de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale Bassolma BAZIE a tenu à traduire la reconnaissance du gouvernement envers les autorités coutumières et religieuses pour leur mobilisation. Ces autorités, quant à elles, ont rassuré les ministres présents sur les chances de retrouver les mineurs.

Des ressortissants de la province du Sanguié sont venus exprimer leur solidarité aux familles des victimes.

Source : Le Service d’Information du Gouvernement

