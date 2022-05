Etalons du Burkina Faso : Hubert Velud attendu ce samedi 14 mai à Ouaga

0 Partages Partager Twitter

Après la confirmation du recrutement du Français Hubert Velud, 62 ans, comme nouveau sélectionneur des Etalons, ce dernier va rapidement rejoindre la capitaine burkinabè pour prendre service. Son arrivée est prévue pour le samedi 14 mai 2022.

L’ancien sélectionneur du Soudan, limogé du Soudan alors qu’il avait qualifié l’équipe pour la CAN 2021 au Cameroun n’a pas le temps.

Il bénéficie juste d’une dizaine de jours pour préparer le prochain match des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 en Côte d’Ivoire. L’ancien gardien de but devra s’atteler à lancer les convocations des joueurs et préparer le stage. Sa première liste sera très attendue.

Préparer les éliminatoires de la CAN 2023

Les Etalons du Burkina Faso affrontent le Cap Vert le 3 juin 2022. Le Stade du 4 août de Ouagadougou étant suspendu, c’est au Maroc que les Etalons vont recevoir leur match des éliminatoires. Après cette rencontre, l’équipe burkinabè se déplace en Estwatini pour la deuxième journée des éliminatoires.

Un local comme adjoint

Le technicien français pourrait être secondé par Firmin Sanou. Mais cette information n’a pas encore été confirmée par la FBF. Firmin Sanou était aussi l’adjoint de Kamou Malo pendant les éliminatoires et les phases finales de la CAN 2021 et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Oscar Barro, sélectionneur de l’équipe nationale locale avait assuré l’intérim pour les deux matchs amicaux contre le Kossovo et la Belgique.

Le recrutement de Hubert Velud a été retardé en raison d’une crise au sein de la Fédération burkinabè de football (FBF). Pour les éliminatoires de la CAN 2023, en plus du Cap Vert et de l’Estwatini, le Burkina Faso aura pour adversaire le Togo entraîné par Paulo Duarte. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les éliminatoires de la CAN 2023.

Hubert Velud remplace Kamou Malo dont le contrat n’a pas été renouvelé de retour de la CAN 2021.

