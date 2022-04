Ce qu’il faut savoir de Hubert Velud, nouveau sélectionneur des Etalons

0 Partages Partager Twitter

Le Français Hubert Velud, 62 ans, sera le successeur de Kamou Malo à la tête des Etalons. La Fédération burkinabè de football (FBF) a officialisé son arrivée dans un communiqué publié ce vendredi 22 avril 2022.

Qualifier le Burkina Faso à la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023. C’est la mission que compte confier la Fédération burkinabè de football (FBF) au Français Hubert Velud, désigné futur sélectionneur des Etalons du Burkina Faso.

Le président de la Fédération burkinabè de football (FBF) Lazare Banssé s’était fixé comme objectif de remporter la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. De retour de la CAN 2021 au Cameroun où les Etalons avaient atteint les demi-finales, il s’était séparé du sélectionneur Kamou Malo. Un appel à candidature avait donc été lancé.

Pour cela, il s’était fixé pour objectif de trouver un technicien à la hauteur de cette ambition. Ce sera donc Hubert Velud. Agé de 62 ans, Hubert Velud qualifie le Togo à la CAN 2010 et le Soudan pour la CAN 2021. Mais limogé avant le début de la compétition.

Un trophée sur le continent

Ancien joueur de Ligue 1 et Ligue 2 en France, c’est en club que le technicien français s’est le mieux illustré sur le continent avec un titre de champion d’Algérie et de meilleur entraîneur avec l’Entente sportive de Sétif lors de la saison 2012/2013 avant de réitérer la même performance avec l’USM Alger la saison suivante en plus de remporter la Super Coupe.

A la tête du TP Mazembé, Hubert Velud remporte la Coupe de la Confédération africaine de football, la Super Coupe CAF et le titre de champion de la RD Congo en 2016. En Ligue africaine des champions, Hubert Velud termine demi-finaliste avec l’Etoile du Sahel de la Tunisie.

Quelques échecs

A son retour en Algérie, à la JS Kabylie, son expérience se limite à l’étape des phases de groupe de la Ligue des champions. Il qualifie le Soudan à la CAN 2021 à son arrivée en 2020 mais est limogé quelques semaines de la CAN après une contreperformance à la Coupe d’Afrique arabe.

Hubert Velud est titulaire du brevet UEFA pro d’entraîneur professionnel de football de et aussi celui d’entraîneur formateur. Les prochaines échéances des Etalons commencent au mois de mai prochain. Les Etalons du Burkina Faso logés dans le groupe B de la qualification à la CAN 2023 affrontent le Cap Vert et l’Estwani en fin mai prochain. Le troisième adversaire du Burkina Faso est le Togo.

