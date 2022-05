ONEA : Perturbation de la desserte en eau dans les villes de Ouagadougou, Ziniaré et Loumbila

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) informe ses abonnés des villes de Ouagadougou et environnants que suite à des activités de maintenance de ses installations de production, certains quartiers connaîtront des baisses de pression voire des arrêts momentanés de la fourniture en eau les jeudi 19 et 26 mai 2022.

Les perturbations seront particulièrement ressenties dans les quartiers situés dans la périphérie de la ville de Ouagadougou, à Ziniaré et à Loumbila.

L’ONEA invite donc ses abonnés à faire des réserves d’eau pour la période. La situation se rétablira progressivement au cours des soirées du 19 et 26 mai 2022.

Chers clients, l’ONEA sait compter sur votre compréhension et votre accompagnement citoyen.

L’ONEA à votre service !

Le Département Communication

80 00 11 11 (Centre d’appels ONEA VENEGRE).

publicite