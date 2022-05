BBDA : Une cagnotte de plus de 700 millions à répartir à partir du 31 mai 2022

0 Partages Partager Twitter

La direction du Bureau Burkinabè du Droit d’Auteur (BBDA) a fait le point de la répartition des droits d’auteur ce lundi 30 mai 2022 à Ouagadougou. Cette session de mai 2022 porte sur les droits de représentation et la copie privée des œuvres d’art graphique et plastique. Un montant de plus de 703 millions sera réparti entre 6 132 bénéficiaires.

A partir de ce 31 mai 2022, les guichets du Bureau Burkinabè du Droit d’Auteur seront ouverts à Ouagadougou pour le paiement de la répartition de mai 2022.

Cette répartition porte sur les droits de représentation directs collectés auprès des utilisateurs tels les organisateurs et promoteurs de spectacles pour les séances et manifestations occasionnelles (concerts, dîners gala, etc.), les droits de représentation indirects collectés auprès des radios, télés, kiosques, maquis, restaurants, hôtels, night-clubs, salles de cinéma, etc. et la copie privée des œuvres d’arts Plastiques et Graphiques.

Les bénéficiaires de cette session seront donc les auteurs, les compositeurs, les arrangeurs et les éditeurs d’œuvres musicales, les auteurs d’œuvres dramatiques (les humoristes, les auteurs de pièces de théâtre, de sketchs, etc.), les auteurs d’œuvres littéraires diffusées à la radiodiffusion (radios-télés), les auteurs d’œuvres audiovisuelles (réalisateurs et scénaristes), les auteurs d’œuvres d’art.

Vidéo: suivez le point de la répartition de mai 2022 avec la directrice de la répartition du BBDA

Selon la directrice de la répartition au BBDA, Armel Renée Compaoré, après déduction des prélèvements statutaires (frais de gestion et fonds de promotion culturelle et œuvres sociales), le montant global net des droits mis en répartition au titre des droits de représentation et de la rémunération pour copie privée se chiffre à 400 349 984 FCFA contre 373 003 168 FCFA en 2021, soit une progression de plus de 27 millions de FCFA.

En plus du paiement des droits de mai 2022, les droits en instance des années 2018, 2019, 2020, 2021 et février 2022 d’un montant de 330 426 054 FCFA seront également mis en paiement.

En somme, c’est un montant total de 703 677 751 FCFA qui sera mis en paiement au cours de cette répartition de mai 2022. Le plus gros bénéficiaire s’en tirera avec plus de 9 millions de FCFA et le petit bénéficiaire empochera 2.600 FCFA.

Le Directeur Général du BBDA, Samuel Garané, tout en invitant les artistes à se déclarer auprès du BBDA, a fait savoir que c’est sur la base de l’exploitation des œuvres des artistes que ces derniers sont rémunérés.

Les paiements se feront soit par virement bancaire, soit par mobile money ou en espèce dans les guichets du BBDA à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso.

